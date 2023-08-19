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İBAN numarasına 22.650 TL üzerinde para yattı! Banka kendi açıklama yaptı

Banka kendi açıklama yaptı! İBAN numarasına 22.650 TL üzerinde para yattı!

İBAN numarasına 22.650 TL üzerinde para yattı! Banka kendi açıklama yaptı
YAŞAM
Yayın Tarihi : 19-08-2023 20:48

Akbank, müşterilerine yönelik heyecan verici bir fırsat sunuyor: Yeni başlattığı kampanya ile kendi banka hesabınıza sahipseniz, ihtiyaç kredisi almanız durumunda ne kadar onay alabileceğinizi öğrenme şansı yakalayabilirsiniz. Bu kampanya kapsamında nakit ihtiyacınız olduğunda, Akbank'ın duyurusunu yaptığı şekilde internet sitesi üzerinden kolayca başvuru yapabilirsiniz.

Akbank İhtiyaç Kredisi Kampanyası Detayları

Kredi Puanınıza Göre Hızlı Onay: Akbank'ın bu özel kampanyasıyla kimlik numaranız üzerinden yapılan değerlendirmeler sonucunda kredi puanınız 1500 ve üzerindeyse, Akbank hesabınıza sahip olan herkes 22.650 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi alabilecek. Başvurunuzun hemen ardından, onay almanız durumunda bu tutar hesabınıza veya belirttiğiniz IBAN numarasına yatırılacak.

Esnek Ödeme Seçenekleri: İhtiyaç kredisi kullanmak isteyenler için 36 aylık vade seçeneği sunuluyor. Kredi ödeme planınızı oluşturabilir, gerektiğinde ödeme tablosunu inceleyebilirsiniz. Ayrıca, ilk taksit ödemenizde 90 gün erteleme fırsatı da bulunuyor.

Hızlı Başvuru İmkanı

SMS ile Anında Başvuru: Akbank, bu kampanya ile başvurunuzu hızlı ve kolay bir şekilde yapabilmeniz için SMS yöntemini de sunuyor. Cep telefonunuzdan sadece birkaç adımda başvurunuzu tamamlayabilirsiniz. SMS ile başvuru yapmak isteyenler, kredi başvurusu sonucunu da SMS ile öğrenebilirler.

Akbank Direkt Uygulaması İle Hemen Kullanım: Başvurusu onaylananlar, ihtiyaç kredisini Akbank Direkt uygulaması üzerinden hızla kullanabilirler. Kredi başvurunuzu gerçekleştirdikten sonra, Akbank Direkt uygulaması ile 7 gün 24 saat içinde başvurunuzu tamamlayabilir ve hafta sonu dâhil olmak üzere her an ihtiyacınız olduğunda hemen kullanabilirsiniz.

Başvuru Koşulları

Akbank Hesabınız ve Maaş Müşterisi Olmanız Gerekmektedir: Akbank Direkt uygulamasını kullanabilmek için öncelikle Akbank'ta bir hesabınızın bulunması gerekmektedir. Ayrıca, maaş müşterisi olmanız halinde ihtiyaç kredisi başvurusunu gerçekleştirebilir ve ödeme alabilirsiniz.

 

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