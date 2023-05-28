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Hyundai herkesi araba sahibi yapacak! i10 modellerinde ÖTV artık alınmıyor! 211 bin liradan satışlar başladı!

Vatandaşlar, araç alım sürecinde fiyatların yanı sıra ödeme seçeneklerini, satış sonrası hizmetleri ve garanti sürelerini de dikkate almalıdır.

Hyundai herkesi araba sahibi yapacak! i10 modellerinde ÖTV artık alınmıyor! 211 bin liradan satışlar başladı!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 28-05-2023 08:58

211 bin liradan satışlar başladı! Hyundai herkesi araba sahibi yapacak! i10 modellerinde ÖTV artık alınmıyor-  Türkiye'de araç fiyatlarının artmasıyla birlikte vatandaşlar araç alımında zorluklarla karşılaşmaktadır. Yüksek fiyatlar, özellikle son dönemde yaşanan ekonomik faktörlerden kaynaklanmaktadır. Bu durum, vatandaşların araç satın alma sürecinde maddi zorluklarla karşılaşmalarına sebep olmaktadır.

Bununla birlikte, araç almak isteyen vatandaşlar, bayilerdeki stok sıkıntısıyla da karşı karşıya kalmaktadır. Üretim ve tedarik zinciri sorunları nedeniyle bayilerdeki araç stoğu azalmış durumdadır. Bu da talep ile arz dengesinde bozulmalara yol açmaktadır. Düşük stok seviyeleri, araçların daha da sınırlı hale gelmesine ve bazı modellerin bulunamamasına neden olmaktadır.

Stok sorunu, vatandaşları ikinci el araç pazarına yönlendirmektedir. Ancak, yüksek talep nedeniyle ikinci el araç fiyatları da artmaktadır. Bu durum, vatandaşların alternatif satışlara yönelmelerine sebep olmaktadır.

Bazı vatandaşlar ise Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyetli araçlara yönelerek fiyat avantajı elde etmeyi düşünmektedir. Bu araçlar, belirli şartlar çerçevesinde Türkiye'de satışa sunulmaktadır. Mayıs ayında Hyundai markasının popüler i10 modelinin de ÖTV muafiyetli araç listesinde yer aldığı belirtilmiştir.

ÖTV muafiyetli araçların güncel fiyatları, vergi politikaları ve otomobil markalarının belirlediği şartlara bağlı olarak değişebilmektedir. Bu nedenle, güncel fiyat bilgileri için Hyundai bayileri veya resmi internet siteleriyle iletişime geçmek önem arz etmektedir.

Vatandaşlar, araç alım sürecinde fiyatların yanı sıra ödeme seçeneklerini, satış sonrası hizmetleri ve garanti sürelerini de dikkate almalıdır. Araştırma yaparak farklı marka ve modelleri değerlendirmek, doğru seçimi yapmak için önemli bir adımdır.

2023 model Hyundai i10'un farklı versiyonlarına ilişkin fiyat bilgileri aşağıda belirtilmiştir:

2023 Hyundai i10 Jump 1.0 MPI 67 PS Benzinli Manuel: Bu versiyonun fiyatı 211.000 TL'dir. Araç, 1.0 litrelik MPI motoruyla 67 beygir gücü üretebilmekte ve manuel şanzımana sahiptir.

2023 Hyundai i10 Jump 1.0 MPI 67 PS Benzinli AMT Otomatik: Bu versiyonun fiyatı 231.000 TL'dir. Araç, aynı motor özelliklerine sahip olup otomatik şanzımana (AMT) sahiptir, bu sayede sürüş kolaylığı sunmaktadır.

2023 Hyundai i10 Style 1.2 MPI 84 PS Benzinli AMT Otomatik: Bu versiyonun fiyatı 241.000 TL'dir. Araç, daha güçlü bir motor olan 1.2 litrelik MPI motora sahip olup 84 beygir gücü üretebilmektedir. Ayrıca otomatik şanzıman (AMT) özelliği bulunmaktadır.

2023 Hyundai i10 Elite Çift Renk 1.2 MPI 84 PS Benzinli AMT Otomatik: Bu versiyonun fiyatı 253.000 TL'dir. Araç, daha fazla özellik ve çift renk seçeneği sunmaktadır. Yine 1.2 litrelik MPI motoruyla 84 beygir gücü üretebilmekte ve otomatik şanzımana (AMT) sahiptir.

Yukarıda belirtilen fiyatlar, 2023 yılına ait olup, Hyundai i10'un farklı versiyonlarına ve donanım seçeneklerine göre değişiklik gösterebilir. Güncel fiyat bilgileri için Hyundai resmi bayileriyle iletişime geçmeniz tavsiye edilir.

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