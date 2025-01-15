Hülya Avşar’dan oyuncular dünyasındaki tekelleşme iddialarına çarpıcı yorum

Hülya Avşar oyuncular dünyasındaki tekelleşme iddiaları için yorum yaptı: “Bana göre olayları çok büyütüyorlar. Güçlü olan güçsüzü yiyecek, bu kadar basit. Canı yananların kendilerini bu kadar fazla ortaya atmalarından dolayı bu iş bu kadar büyüdü.”

Hülya Avşar’dan oyuncular dünyasındaki tekelleşme iddialarına çarpıcı yorum
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 15-01-2025 12:15

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Hülya Avşar, son günlerde gündeme oturan oyuncular dünyasındaki tekelleşme iddiaları hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Ünlü oyuncu, konunun fazla büyütüldüğünü ifade ederek şunları söyledi:
“Bana göre olayları çok büyütüyorlar. Güçlü olan güçsüzü yiyecek, bu kadar basit. Bu durum, sadece bu sektöre özgü değil, hayatın her alanında böyle. Canı yananların kendilerini bu kadar fazla ortaya atmasından dolayı mesele büyüdü. Bence bazı şeyleri akışına bırakmak gerek.”

Avşar’ın bu açıklamaları sosyal medyada tartışma yarattı. Kimi kullanıcılar ünlü sanatçının açıklamalarına destek verirken, kimileri de "bu yorum sektördeki adaletsizliği göz ardı ediyor" eleştirisinde bulundu.

 

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