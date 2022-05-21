Hülya Avşar'dan çok konuşulacak açıklamalar!

“Stüdyodaydınız, yeni bir şarkı yolda galiba” sözleri üzerine Hülya Avşar, “Evet, yeni şarkılar için Ayvalık’tan döndüm, hemen stüdyoya girdim” dedi. ‘Sen Aşk Mısın?’ şarkısı hakkında da konuşan sanatçı, şu şekilde konuştu:“Şarkım çok sevildi, ne yalan söyleyeyim bu kadarını ben de beklemiyordum. Çok para harcayınca oluyormuş demek ki. Ama gençleri kendine çekeceğini biliyordum.”

Avşar, yine çok konuşulacak sözlere imza attı: ''Sosyal medyaya biraz önem veriyorum, hatta TikTok’ta da bir şeyler yapmaya başladım. ‘Z kuşağını yakalayayım’ gibi bir amacım yok. Onlar beni istiyorlarsa yakalayabilirler ama ben onlara gidebileceğimi düşünmüyorum. Dijitale baya yüklü girdim.”