Hülya Avşar'dan Acun Ilıcalı'ya sosyal medya hamlesi: İkili arasında neler oluyor?

Hülya Avşar, Acun Ilıcalı'yı takibi bıraktı, sonra tekrar aldı. İşte detaylar...

Hülya Avşar'dan Acun Ilıcalı'ya sosyal medya hamlesi: İkili arasında neler oluyor?
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 27-08-2024 14:06

Son dönemde YouTube’daki sohbet programı ve Uğur Yücel’le Ordu Ünye’de çektiği “Aşkın Dünkü Çocukları” filmiyle gündemde olan Hülya Avşar, sosyal medyada dikkat çeken bir hareket yaptı. Avşar, uzun yıllardır yakın dostu ve birlikte çalıştığı isimlerden biri olan Acun Ilıcalı’yı Instagram’dan takipten çıktı.

Geçmişte her yaz Ayvalık’ta Avşar’ı ziyaret eden ve uzun sohbetler gerçekleştiren Ilıcalı, Avşar için özel bir dostluk anlamına geliyordu. Hülya Avşar, “Ona olan aşkım hiçbir zaman bitmeyecek” şeklinde ifadelerde bulunmuştu. Ancak, sosyal medyadaki bu ani değişim, ikili arasındaki ilişkinin seyri hakkında spekülasyonlara yol açtı.

Acun Ilıcalı, Hülya Avşar'ı takip etmeye devam ederken, Avşar’ın Ilıcalı’yı sosyal medyadan takibi bırakmasının nedenleri henüz açıklığa kavuşmadı. İlgili gelişmelerin ardından, Avşar’ın Ilıcalı’yı tekrar takibe alması ise gözlerden kaçmadı.

Bu hareketler, ünlü isimlerin sosyal medya ilişkilerinin ne kadar karmaşık ve dikkat çekici olabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.

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