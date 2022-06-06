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Hülya Avşar bikinili görüntülendi!

Hülya Avşar, Kıbrıs’ta bikinili görüntülendi. 58 yaşındaki sanatçının düzgün fiziği dikkat çekti.

Hülya Avşar bikinili görüntülendi!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 06-06-2022 12:04

Hülya Avşar, önceki akşam Kıbrıs'ta bir otelde sevenleriyle buluştu. Yaz döneminin başlamasıyla birlikte yoğun bir konser maratonunun olduğunu dile getiren 58 yaşındaki Avşar şu ifadeleri kullandı: ''Yoğunluktan Ayvalık’a gidemiyorum ama çalışmak güzel bir şey. Bana uyan her işi mümkün olduğu kadar geri çevirmek istemiyorum. Yeni bir şarkım daha çıkıyor. Eskiden bir şarkı çıkartıp, bir sene beklerdik. Şimdi sosyal medyada şarkıyı her şekilde kullanıyorsun. Hepsi birbirini tetikliyor derken hepsi birden havalanıyor.''

Kıbrıs'ta hem iş hem tatil yapan Avşar kızı, gün boyu şezlongda güneşin tadını çıkararak telefonuyla görüntülü görüşmeler yaptı.

 
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