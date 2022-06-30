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Gecce Magazin Haberleri

Hücre onarımında bir devrim

Celergen'in düzenli kullanımıyla hücrelerin artık nüksetmeyi ve dejeneratif koşulları önleyecek kadar sağlıklı olduğu 5 aşamanın tamamının nihai hedefine ulaşacaksınız.

Hücre onarımında bir devrim
KADIN
Yayın Tarihi : 30-06-2022 11:16

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