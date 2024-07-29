Hizbullah, İsrail Askeri Üslerine Saldırı Gerçekleştirdi: Çatışmalarda Ölü Sayısı Artıyor

Lübnan'daki Hizbullah, resmi Telegram hesabından İsrail ordusuna yönelik saldırıları duyurdu. Açıklamada, Hizbullah’ın İsrail sınır hattında bulunan er-Rahib, Malikiye ve Bağdadiye askeri üslerine güdümlü füze, katyuşa roketleri ve çeşitli silahlarla saldırı düzenlediği belirtildi.

Ayrıca, Tel Karantina'daki askeri teçhizatlar, Merkava tipi tanklar ve Abad ile Hadab Yarin askeri üslerinin hedef alındığı ifade edildi.

8 Ekim 2023'ten beri devam eden İsrail ordusu ve Hizbullah arasındaki sınır çatışmalarında, 386 Hizbullah mensubu ve 18 İsrail askeri hayatını kaybetti. çatışmaların şiddeti artarken, ölü sayısının da yükseldiği bildirildi.