Hizbullah, İsrail Askeri Üslerine Saldırı Gerçekleştirdi: Çatışmalarda Ölü Sayısı Artıyor

Hizbullah, İsrail Askeri Üslerine Saldırı Gerçekleştirdi: Çatışmalarda Ölü Sayısı Artıyor
DİĞER
Yayın Tarihi : 29-07-2024 22:44

Lübnan'daki Hizbullah, resmi Telegram hesabından İsrail ordusuna yönelik saldırıları duyurdu. Açıklamada, Hizbullah’ın İsrail sınır hattında bulunan er-Rahib, Malikiye ve Bağdadiye askeri üslerine güdümlü füze, katyuşa roketleri ve çeşitli silahlarla saldırı düzenlediği belirtildi.

Ayrıca, Tel Karantina'daki askeri teçhizatlar, Merkava tipi tanklar ve Abad ile Hadab Yarin askeri üslerinin hedef alındığı ifade edildi.

8 Ekim 2023'ten beri devam eden İsrail ordusu ve Hizbullah arasındaki sınır çatışmalarında, 386 Hizbullah mensubu ve 18 İsrail askeri hayatını kaybetti. çatışmaların şiddeti artarken, ölü sayısının da yükseldiği bildirildi.

Benzer Haberler
Erdoğan ve Somali Cumhurbaşkanı Mahmud’dan İkili İlişkiler ve İşbirliği Üzerine Telefon Görüşmesi Gerçekleşti Erdoğan ve Somali Cumhurbaşkanı Mahmud’dan İkili İlişkiler ve İşbirliği Üzerine Telefon Görüşmesi Gerçekleşti
MEA Uçuşları Riskler Nedeniyle Ertelendi, İsrail-Golan Tepeleri'nde Ölümler Yaşandı MEA Uçuşları Riskler Nedeniyle Ertelendi, İsrail-Golan Tepeleri'nde Ölümler Yaşandı
Kırmızı Bültenle Aranan Üç Şüpheli Yakalandı Kırmızı Bültenle Aranan Üç Şüpheli Yakalandı
İsrail Tehdidi Nedeniyle Beyrut Havalimanı'nda Uçuşlar Askıya Alındı İsrail Tehdidi Nedeniyle Beyrut Havalimanı'nda Uçuşlar Askıya Alındı
Dolgu Topuk Ayakkabı, Abiye Çanta ve Stiletto Şıklığı Dolgu Topuk Ayakkabı, Abiye Çanta ve Stiletto Şıklığı
Black Friday İndirimlerinde Çocuklar için Fırsatlar Black Friday İndirimlerinde Çocuklar için Fırsatlar
ÇOK OKUNANLAR
Ebru Gündeş boşanıyor mu? Çıkan haberlere ne yanıt verdi?
  • 27-07-2024 10:35

Ebru Gündeş boşanıyor mu? Çıkan haberlere ne yanıt verdi?

Yalı Çapkını'nın yeni sezonunda flaş değişiklik!
  • 27-07-2024 11:33

Yalı Çapkını'nın yeni sezonunda flaş değişiklik!

Balayı sonrası Çeşme'ye döndüler! Tolga Sarıtaş-Zeynep Mayruk çifti böyle görüntülendi
  • 27-07-2024 10:50

Balayı sonrası Çeşme'ye döndüler! Tolga Sarıtaş-Zeynep Mayruk çifti böyle görüntülendi

Sinem Kobal ve Alp Navruz
  • 26-07-2024 18:45

Sinem Kobal ve Alp Navruz "Her Şeyin Başı Merkür" filmi için bir araya geliyor

Neslihan Atagül'den müjdeli haber: Anne oluyor
  • 29-07-2024 18:55

Neslihan Atagül'den müjdeli haber: Anne oluyor