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Hırvatistan Türkiye maçı canlı izle TRT 1 canlı yayın

Milli Takımımız, EURO 2024 Elemeleri'nde Hırvatistan'a konuk oldu. Bu maçın sonucu, gruptan çıkma şansımız için oldukça kritik. Montella'nın yönetimindeki ay-yıldızlılarımız, bu zorlu deplasmandan galibiyetle dönmek istiyor. Hırvatistan Türkiye maçı şifresiz ve canlı yayın TRT 1 Milli maç canlı izle Youtube Hırvatistan Türkiye canlı skor ve canlı maç anlatımı

Hırvatistan Türkiye maçı canlı izle TRT 1 canlı yayın
YAŞAM
Yayın Tarihi : 12-10-2023 21:03

Hırvatistan Türkiye maçı şifresiz ve canlı yayın TRT 1 Milli maç canlı izle Hırvatistan Türkiye canlı skor ve canlı maç anlatımı. Hırvatistan-Türkiye maçı, EURO 2024 Elemeleri için kritik bir öneme sahip. Her iki takım da gruptan çıkmak için mücadele ediyor ve bu maçın sonucu, bu yolculukta belirleyici bir rol oynayacak. TRT 1'de canlı olarak yayınlanan bu karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverlerin büyük bir kısmı bu heyecanı canlı olarak takip ediyor.

Hırvatistan Türkiye maçı kaç kaç? Bu maç, A Milli Futbol Takımımızın EURO 2024 Elemeleri D Grubundaki altıncı maçı. Hırvatistan ile yapılan bu maç öncesinde, son dönemin formda ismi Cenk Tosun’un performansı merak konusu. Tosun, Hırvatistan'a attığı son dört golde üç kez skora direkt etki etti.

Ayrıca, A Milli Takım kadrosunda Kenan Yıldız, Rayyan Baniya ve Ertaç Özbir gibi isimler ilk kez milli formayı giyme heyecanını yaşayacak. Bu genç ve yetenekli oyuncuların performansları, Türk futbolseverler için merakla beklenen bir diğer konu.

Karşılaşma Detayları

Osijek'te oynanan maç, saat 21.45'te başladı. Maçın hakemi olarak İngiliz Anthony Taylor görev aldı. Hırvatistan ve Türkiye'nin muhtemel ilk 11'leri ise şu şekilde sıralanıyor:

Hırvatistan: Livakovic, Juranovic, Vida, Gvardiol, Sosa, Modric, Brozovic, Kovacic, Livaja, Petkovic, Brekalo

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Kaan, Abdülkerim, Ferdi, İsmail, Orkun, Kerem, Hakan, İrfan Can, Bertuğ

Yeni Teknik Direktör Vincenzo Montella

Takımın başına getirilen İtalyan teknik adam Vincenzo Montella, Hırvatistan karşısında ilk maçına çıkıyor. Önceki teknik direktör Stefan Kuntz'un ardından takımın başına geçen Montella, yeni bir heyecan ve motivasyon getirmeyi amaçlıyor.

Gruptaki Durum ve Hedefler

Türkiye ve Hırvatistan, D Grubunda liderlik için mücadele ediyor. İki takım da 10 puanla liderlik için yarışırken, Ermenistan ve Galler 7'şer puanla peşlerinden geliyor.

Türkiye, grupta daha önce Hırvatistan ile karşı karşıya gelmiş ve bu maçı 2-0'lık skorla kaybetmişti. Ancak, grup aşamasının sonunda ilk iki sırayı alan takımlar doğrudan 2024 Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazanacak.

Teknik Direktörlerin Açıklamaları

Vincenzo Montella, maç öncesinde oyuncuların taktiksel anlamda hazır olduğunu ve iştahla sahaya çıkacaklarını belirtti. Hırvatistan Milli Takım Teknik Direktörü Zlatko Dalic ise Montella'nın takımının oyun tarzını tam olarak bilmemenin zorluk oluşturduğunu ifade etti.

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