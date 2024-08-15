HGS'ye Yüzde 40 Zam: Yeni Tarifeler 19 Ağustos'tan İtibaren Geçerli

Hızlı Geçiş Sistemi'nde (HGS) alt limit fiyatlarına yapılan ilk zam oranı açıklandı. Ağustos ayında HGS alt limit fiyatlarına yüzde 40 oranında bir artış yapılacak. Yeni fiyat tarifesi 19 Ağustos Pazartesi gününden itibaren geçerli olacak.

Daha önce 1 Nisan'da yapılan yüzde 75'lik zamla 175 TL'ye çıkan HGS alt limit fiyatları, köprü ve otoyol ücretlerindeki artışlar sonrası güncellenmişti. Yeni düzenlemeyle, otomatik alt limit yükleme tutarı 245 TL olarak belirlenmiş olacak. Bu değişiklik, HGS kullanıcılarının otoyol ve köprü geçişlerinde yetersiz bakiye sorunu yaşamalarını önlemeyi hedefliyor.

Bankalar, bu hafta içinde müşterilerine yeni ücret tarifesini kısa mesaj yoluyla bildirecek. Yeni limitler 19 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak.