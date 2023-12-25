Heyecan Verici Haber: Şubeye Gelen veya Mesaj Atanlar Anında 33.000 TL Ödül Kazanacak!

Heyecan Verici Haber: Şubeye Gelen veya Mesaj Atanlar Anında 33.000 TL Ödül Kazanacak!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 25-12-2023 21:39

25 Aralık 2023 tarihinde yayınlanan bu müjdeli haber, PTT'nin geniş bir kitleye hitap eden avantajlı kampanyasını duyuruyor. Kredi almanın yanı sıra, şubeye gelen veya mesaj atanlar arasında düzenlenen ödül çekilişi ile anında 33.000 TL kazanma şansı da sunuluyor.

Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

PTT üzerinden başvuru yapmak oldukça kolay! 18 yaşını doldurmuş herkes, hızlıca kredi başvurusunu tamamlayarak 7.700 TL'ye kadar olan ödemelerini PTT aracılığıyla alabilir. PTT ve Aktif Bank arasındaki anlaşma, kredi puanı düşük olan bireylerin bile belirli şartları sağlamaları durumunda kredi başvurularının kabul edileceğini gösteriyor.

Hızlı Başvuru Seçenekleri: PTT Şubeleri ve SMS İle Kredi Başvurusu

Bu kampanya çerçevesinde PTT, sadece şubelerinde değil aynı zamanda PTT SMS kredi hizmeti ile de başvuruları kabul ediyor. PTT SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyenler, "PTT" yazıp bir boşluk bırakarak 11 haneli kimlik numaralarını ekleyerek 3050 numarasına mesaj göndererek kredi onaylarını hızlıca alabiliyorlar.

Emeklilere Özel Fırsatlar

Emekli maaşı alan bireyler, eğer maaşlarını PTT'den alıyorlarsa özel avantajlardan yararlanabilirler. PTT, emeklilere özel olarak sunulan bu kampanya ile finansal ihtiyaçları hızlı ve pratik bir şekilde çözerek herkesin hayallerine bir adım daha yaklaşmasına yardımcı oluyor.

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