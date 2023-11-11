Herkes başvuru yapabilir! Faturada adı soyadı yazan PTT'ye gitsin destek ödemesi var

Bu programlardan biri de özellikle kış aylarında yükselen fatura bedelleri karşısında vatandaşlara nefes aldıran elektrik faturası yardımı. Döviz kuru ve enflasyonun yükselişiyle birlikte vatandaşların ekonomik yükü artarken, bu yardım programı önemli bir destek sağlamakta.

Elektrik Faturası Yardımı 2023: Ne Kadar, Kaç TL, Nasıl Alınır?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan elektrik faturası yardımı, 3294 ve 2022 sayılı kanunlar kapsamında düzenli sosyal yardım programlarından yararlanan ihtiyaç sahibi hanelere sunuluyor. Bu yardım, ailelerin elektrik faturalarını karşılamalarına yardımcı olmak amacıyla aylık olarak yapılmakta.

Yardım Miktarları ve Hane Büyüklüğüne Göre Dağılım

Elektrik faturası yardımı, hane büyüklüğüne göre değişkenlik gösteriyor. 1-2 kişilik muhtaç haneler için aylık 75 kilovatsaat karşılığı 130,09 TL, 3 kişilik haneler için 100 kilovatsaat karşılığı 173,46 TL, 4 kişilik haneler için 125 kilovatsaat karşılığı 216,82 TL ve 5 veya daha fazla kişilik haneler için 150 kilovatsaat karşılığı 260,19 TL yardım yapılmakta. Bu destek, kış aylarında vatandaşların ekonomik yükünü hafifletmekte büyük rol oynuyor.

Yardımın Alınması İçin Gerekli Şartlar

Bu yardımı alabilmek için bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor. İlk olarak, adayların Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın belirlediği ihtiyaç sahibi kategorisinde yer alması gerekiyor. Ayrıca, adayların 3294 ve 2022 sayılı kanunlar kapsamında belirtilen düzenli sosyal yardım programlarından birine kayıtlı olmaları şart.

Başvuru Süreci ve Gerekli Belgeler

Elektrik faturası yardımı için başvuru süreci, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı veya ilgili sosyal yardım kuruluşları üzerinden yürütülüyor. Başvuru sırasında, adayların kimlik belgeleri, ikametgah belgeleri ve gelir durumunu gösteren belgeler gibi bazı temel evrakları sunmaları gerekiyor.

Yardımın Yansıtılması ve Kullanım Koşulları

Yardım, onaylanan başvuruların ardından adayların elektrik faturalarına doğrudan yansıtılıyor. Bu süreçte, yardımın doğru kullanılması ve yardıma uygun fatura miktarlarının aşmaması gerekiyor. Yardımın amacı dışında kullanılması durumunda, ileride bu tür yardımlardan faydalanma hakkı zarar görebilir.