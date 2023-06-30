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Her söylediği çıkan Prof. Dr. Özgür Demirtaş yeni dolar kuru için sağ gösterip sol vurdu!

Özgür Demirtaş, Türkiye'nin önde gelen ekonomistlerinden biri olarak tanınır ve son dolar tahminini paylaştı.

Her söylediği çıkan Prof. Dr. Özgür Demirtaş yeni dolar kuru için sağ gösterip sol vurdu!
Yayın Tarihi : 2023-06-30 10:33

Özgür Demirtaş, Türkiye'nin önde gelen ekonomistlerinden biri olarak tanınır ve son dolar tahminini paylaştı. Son dönemde doların yükselişi ve piyasalardaki hareketlilikler, yatırım yapmak isteyen ve piyasaları takip eden kişiler tarafından merak ediliyor. Seçim öncesinde ve sonrasında ekonomistler tarafından yapılan açıklamalarda doların yükselişe geçeceği tahminleri dile getirildi. Bu tahminlerin ardından seçim sonrasında dolar ve altın gibi varlıklarda artış görüldü.

Ülkede, Merkez Bankası'nın faiz kararı açıklanmadan önce de ekonomistler tarafından yapılan haberlerde, faiz kararı sonucuna bağlı olarak büyük bir artışın olabileceği ve doların 25 lirayı aşabileceği belirtildi. Merkez Bankası'nın 650 baz puanlık faiz artırım kararı almasıyla birlikte dolar ve altında hala yükseliş devam etti.

Her söylediği çıkan Prof. Dr. Özgür Demirtaş yeni dolar kuru için sağ gösterip sol vurdu!

Özgür Demirtaş, konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaparak "Dolar: Gideceği yer 28. Sonrasını sonra konuşalım…" şeklinde bir açıklama yaptı ve dolardaki değişimden bahsetti.

Ayrıca, Selçuk Geçer de Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden hemen sonra doların yükseliş yaşayacağını ve ilk 6 ay boyunca bu yükselişin süreceğini tahmin ederek, "Seçimden sonraki ilk 6 ay yine dövizde dalgalanmalar olur, yine doları 35-40'ın altında beklemeyelim, zor günler bizi bekliyor olacak. Buna sabretmek zorundayız. Sonrasında doğru modeller uygulanarak her şey belli bir dengeye oturtulabilir. 3 yıl sonra 5 yıl sonra Türkiye eski güçlü haline gelebilir. Kim iktidara gelirse gelsin elinde sihirli bir değnek olmayacak" şeklinde ifadelerde bulundu ve seçim sonrasındaki artışı tahmin etmişti.

 

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