"Her Neslin Kraliçesi Olmak İstiyorum"

10 yıldır müzik sektöründe yaptığı şarkılar ve düetlerle dijitalin kraliçesi olarak anılan Sevgim Yılmaz, son düeti ''Senden Hatıra'' ile yeniden dijital de rekor kırdı. Kerim Araz'la yaptığı Dayanamıyorum şarkısıyla yaklaşık 160 milyon dinlenmeye ulaşan Sevgim Yılmaz, tüm dijital platformlarda rekor kırarak dijital kraliçe olarak anılmaya başladı.

Şarkılarımın Dili Kalp Dilidir

Arabesk fantezi müzik kategorisinde şarkıları ve sesiyle nam salan sanatçı, sahne aldığı mekanlarda canlı performansı ile izleyicilerini adeta büyülüyor. Arabesk müziğin Türk kültürünün bir parçası olduğunu dile getiren Sevgim Yılmaz, dinleyicimle bu kadar bütünleşmiş olmamızın tek nedeni şarkılarımın dilinin kalp dili olmasıdır diyor. Müzikte arabeskin çok farklı bir yeri olduğunu söyleyen sanatçı, ülkemizde 7den 77ye herkes arabesk müzik sever ve dinler. Arabesk dinleyicisi iyi şarkıyı hemen anlar ve ben de arabesk müzikte her neslin kraliçesi olup iyi şarkılar üretmeye devam edeceğim diyen Yılmaz, yeni şarkısı için tekrar stüdyoya gireceğinin de müjdesini verdi.