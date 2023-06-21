Her dediği çıkan SGK başuzmanı, emekli maaşına yapılacak zam oranını açıkladı! Vatandaşlar şimdi bayram edecek!

Vatandaşlar şimdi bayram edecek! Her dediği çıkan SGK başuzmanı, emekli maaşına yapılacak zam oranını açıkladı- 2023 Temmuz ayına yaklaşırken emeklilerin merakla beklediği emekli maaşı zammı için geri sayım başladı. Seçim öncesinde hükümet tarafından kademeli bir zam yapılacağı duyurulmuş ve şimdi ise yeni emekli maaşının açıklanması bekleniyor. Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, emekli maaşlarına yapılacak zam oranını açıklayarak, "Emeklilere verilecek zammın işaret fişeği atıldı" dedi. İşte, son dakika emekli maaşı zam haberi...

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan bir yapı olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde bir araya geldi. Yaklaşık 30 dakika süren toplantının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, asgari ücrete yapılacak ara zammı açıkladılar.

Toplantı sonrası konuşan Bakan Işıkhan, "Asgari Ücret brüt 13 bin 414 TL, net asgari ücret tutarı ise 11 bin 402 TL olarak belirlendi. Bu artışla birlikte enflasyon oranının oldukça üzerinde refah payı içeren yüzde 34'lük bir zam gerçekleştirmiş bulunuyoruz" şeklinde konuştu.

Bu gelişmeyle birlikte, ocak ayına kıyasla brüt asgari ücret 3 bin 406 TL artarak 10 bin 8 TL'den 13 bin 414 TL'ye, net asgari ücret ise 2 bin 895 TL artarak 8 bin 506 TL'den 11 bin 402 TL'ye yükseldi. İşçi payı olarak brüt asgari ücretten bin 878 lira sigorta primi ve 134 TL işsizlik sigortası primi kesilirken, işveren maliyeti olarak ise 2 bin 79 TL sigorta primi ve 268 TL işsizlik sigortası primi kesintisi yapılacak. Böylece asgari ücretin işverene maliyeti 4 bin 2 TL artarak 15 bin 761 TL'ye yükselecek.

Yeni asgari ücretin belirlenmesiyle birlikte Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, emekli maaşlarına ilişkin bir paylaşım yaparak "Asgari ücretteki yüzde 34'lük artış, SSK ve BAĞ-KUR emekli maaşlarına yapılacak zam için bir işaret fişeği olacaktır. Emeklilere yapılacak zam, refah payıyla birlikte yüzde 35'i bulabilir.

Emekli zammı, Türkiye'de Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yürütülen bir hesaplama yöntemiyle belirlenir. Emekli maaşları, her yılın başında belirlenen enflasyon oranına göre artırılır. İşte emekli zammının nasıl hesaplandığına dair önemli bilgiler...

Emekli zammı hesaplaması, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon verilerine dayanır. Her yılın başında TÜİK tarafından yayımlanan bir enflasyon hedefi belirlenir ve bu hedef doğrultusunda emekli zammı hesaplanır.

Emekli zammı hesaplaması için öncelikle önceki yılın enflasyon oranı belirlenir. Bu oran, TÜİK tarafından açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) üzerinden hesaplanır. TÜFE, bir önceki yılın aynı dönemine göre fiyat değişimlerini ölçer.

Daha sonra, emekli maaşlarındaki artışın hesaplanması için belirlenen enflasyon oranı kullanılır. Genellikle enflasyon hedefi yüzde olarak belirlenir ve bu hedef doğrultusunda emekli maaşlarına zam yapılır. Ancak, emekli maaşlarındaki artış sadece enflasyon oranıyla sınırlı değildir. SGK, bazı durumlarda ek bir artış da yapabilir. Bunlar arasında asgari ücret artışı, geçmiş dönemlerde yapılan maaş düzeltmeleri veya sosyal yardımlar gibi faktörler bulunabilir.