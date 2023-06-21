  • 21 HAZİRAN Çarşamba 17:57
  • HV
Gecce Magazin Haberleri
Advert

Her dediği çıkan SGK başuzmanı, emekli maaşına yapılacak zam oranını açıkladı! Vatandaşlar şimdi bayram edecek!

2023 Temmuz ayına yaklaşırken emeklilerin merakla beklediği emekli maaşı zammı için geri sayım başladı.

Her dediği çıkan SGK başuzmanı, emekli maaşına yapılacak zam oranını açıkladı! Vatandaşlar şimdi bayram edecek!
Yayın Tarihi : 2023-06-21 15:20

Vatandaşlar şimdi bayram edecek! Her dediği çıkan SGK başuzmanı, emekli maaşına yapılacak zam oranını açıkladı-  2023 Temmuz ayına yaklaşırken emeklilerin merakla beklediği emekli maaşı zammı için geri sayım başladı. Seçim öncesinde hükümet tarafından kademeli bir zam yapılacağı duyurulmuş ve şimdi ise yeni emekli maaşının açıklanması bekleniyor. Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, emekli maaşlarına yapılacak zam oranını açıklayarak, "Emeklilere verilecek zammın işaret fişeği atıldı" dedi. İşte, son dakika emekli maaşı zam haberi...

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan bir yapı olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde bir araya geldi. Yaklaşık 30 dakika süren toplantının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, asgari ücrete yapılacak ara zammı açıkladılar.

Her dediği çıkan SGK başuzmanı, emekli maaşına yapılacak zam oranını açıkladı! Vatandaşlar şimdi bayram edecek!

Toplantı sonrası konuşan Bakan Işıkhan, "Asgari Ücret brüt 13 bin 414 TL, net asgari ücret tutarı ise 11 bin 402 TL olarak belirlendi. Bu artışla birlikte enflasyon oranının oldukça üzerinde refah payı içeren yüzde 34'lük bir zam gerçekleştirmiş bulunuyoruz" şeklinde konuştu.

Bu gelişmeyle birlikte, ocak ayına kıyasla brüt asgari ücret 3 bin 406 TL artarak 10 bin 8 TL'den 13 bin 414 TL'ye, net asgari ücret ise 2 bin 895 TL artarak 8 bin 506 TL'den 11 bin 402 TL'ye yükseldi. İşçi payı olarak brüt asgari ücretten bin 878 lira sigorta primi ve 134 TL işsizlik sigortası primi kesilirken, işveren maliyeti olarak ise 2 bin 79 TL sigorta primi ve 268 TL işsizlik sigortası primi kesintisi yapılacak. Böylece asgari ücretin işverene maliyeti 4 bin 2 TL artarak 15 bin 761 TL'ye yükselecek.

Yeni asgari ücretin belirlenmesiyle birlikte Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, emekli maaşlarına ilişkin bir paylaşım yaparak "Asgari ücretteki yüzde 34'lük artış, SSK ve BAĞ-KUR emekli maaşlarına yapılacak zam için bir işaret fişeği olacaktır. Emeklilere yapılacak zam, refah payıyla birlikte yüzde 35'i bulabilir.

Emekli zammı, Türkiye'de Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yürütülen bir hesaplama yöntemiyle belirlenir. Emekli maaşları, her yılın başında belirlenen enflasyon oranına göre artırılır. İşte emekli zammının nasıl hesaplandığına dair önemli bilgiler...

Emekli zammı hesaplaması, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon verilerine dayanır. Her yılın başında TÜİK tarafından yayımlanan bir enflasyon hedefi belirlenir ve bu hedef doğrultusunda emekli zammı hesaplanır.

Emekli zammı hesaplaması için öncelikle önceki yılın enflasyon oranı belirlenir. Bu oran, TÜİK tarafından açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) üzerinden hesaplanır. TÜFE, bir önceki yılın aynı dönemine göre fiyat değişimlerini ölçer.

Daha sonra, emekli maaşlarındaki artışın hesaplanması için belirlenen enflasyon oranı kullanılır. Genellikle enflasyon hedefi yüzde olarak belirlenir ve bu hedef doğrultusunda emekli maaşlarına zam yapılır.  Ancak, emekli maaşlarındaki artış sadece enflasyon oranıyla sınırlı değildir. SGK, bazı durumlarda ek bir artış da yapabilir. Bunlar arasında asgari ücret artışı, geçmiş dönemlerde yapılan maaş düzeltmeleri veya sosyal yardımlar gibi faktörler bulunabilir.

Benzer Haberler
Otomobilde piyasayı kökten değiştirecek düzenleme: Artık sahibinden.com'da satılan 2. el arabaların fiyatları... Otomobilde piyasayı kökten değiştirecek düzenleme: Artık sahibinden.com'da satılan 2. el arabaların fiyatları...
Yumurtada evlere şenlik müthiş indirim! 30'lu M boy 55 TL'ye düştü! İndirimi görenler o markette sıraya girdi! Yumurtada evlere şenlik müthiş indirim! 30'lu M boy 55 TL'ye düştü! İndirimi görenler o markette sıraya girdi!
Altın ve dolar değil herkes onu alacak! İslam Memiş açıkladı, en yüksek kazanç o yatırım aracında! Altın ve dolar değil herkes onu alacak! İslam Memiş açıkladı, en yüksek kazanç o yatırım aracında!
Emekli maaşlarına son nokta kondu! İşte SSK-SGK ve Bağ-kur %35 zamma ödenecek maaş miktarı... Emekli maaşlarına son nokta kondu! İşte SSK-SGK ve Bağ-kur %35 zamma ödenecek maaş miktarı...
LCW yüzlerce yeni personel alımı yapacak: İşte İŞKUR LC Waikiki iş ilanları başvuru şartları açıklandı! LCW yüzlerce yeni personel alımı yapacak: İşte İŞKUR LC Waikiki iş ilanları başvuru şartları açıklandı!
Dolar 42 TL, altın 5.500 TL olacak dedi! Daha önce söylenmeyeni söyledi! Tarih verildi! Dolar 42 TL, altın 5.500 TL olacak dedi! Daha önce söylenmeyeni söyledi! Tarih verildi!
ÇOK OKUNANLAR
TC kimlik numarasına 18.000 TL ödeme yatacak! Son dakika flaş haber olarak ajanslara düştü!
  • 19-06-2023 09:22

TC kimlik numarasına 18.000 TL ödeme yatacak! Son dakika flaş haber olarak ajanslara düştü!

Kapılarda kuyruklar oluşacak! BİM’de müthiş Pazar indirimleri başladı: 5 litre ayçiçek yağında 85 TL indirim yapıldı
  • 18-06-2023 08:13

Kapılarda kuyruklar oluşacak! BİM’de müthiş Pazar indirimleri başladı: 5 litre ayçiçek yağında 85 TL indirim yapıldı

Alara Elmas’tan ikinci single geliyor
  • 16-06-2023 18:10

Alara Elmas’tan ikinci single geliyor

Yeni asgari ücret zam mı az önce açıklandı! Temmuz zammı için kesin rakam geldi!
  • 16-06-2023 13:31

Yeni asgari ücret zam mı az önce açıklandı! Temmuz zammı için kesin rakam geldi!

Öğrencilere vergisiz cep telefonu ve bilgisayar müjdesi: İşte fiyatları
  • 18-06-2023 12:57

Öğrencilere vergisiz cep telefonu ve bilgisayar müjdesi: İşte fiyatları