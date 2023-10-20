Hemen başvur, 2.500 TL'ye varan chip-para şipşak kazan!

Eğer hala Axess'e başvuru yapmadıysanız, şimdi tam zamanı! İlk kez Axess'e başvurarak yapacağınız market, giyim ve akaryakıt sektörlerindeki harcamalarda 2.500 TL'ye varan chip-para kazanma şansını elde edebilirsiniz. Bu muhteşem fırsatla Axess kartınıza başvurarak hem harcamalarınızı kolayca yapabilir hem de chip-paralarınızla daha fazla avantaj elde edebilirsiniz.

Kampanya Katılım Tarihi ve Geçerlilik Süresi

Bu büyük fırsattan yararlanmak için acele edin! Kampanya katılım tarihi 1 Ekim 2023 tarihinde başlıyor ve 31 Ekim 2023 tarihine kadar devam edecek. Kampanyanın geçerlilik tarihi ise 1 Ekim 2023 tarihinde başlayıp 15 Kasım 2023 tarihinde sona erecektir. Bu süre zarfında Axess'e başvurarak harcamalarınızı yaparak chip-paralarınızı kazanabilirsiniz.

Kampanya Detayları

Kampanya, Akbank bireysel kredi kartına sahip olmayan ve 1 Ekim 2023 - 31 Ekim 2023 tarihleri arasında ilk kez Axess ana kredi kartı başvurusu yapan ve kartları 31 Ekim 2023 tarihine kadar onaylanan Akbank müşterileri için geçerlidir. Başvurusu onaylanan müşteriler, 31 Ekim 2023 tarihine kadar Juzdan, Akbank Mobil veya SMS ile kampanyaya katılabilirler.

Kazanılan chip-paraları elde etmek içinse harcamalarınız gereklidir. Kampanyaya katılan müşteriler, 15 Kasım 2023 tarihine kadar market, giyim ve akaryakıt sektörlerinde her 1.500 TL ve üzeri harcamada 500 TL olmak üzere toplamda 2.500 TL'ye varan chip-para kazanabilirler.

Kampanyaya katılmak için Juzdan üzerinden başvuru yapmak isteyen müşterilerin harcamadan önce "Hemen Katıl" butonunu tıklamaları gerekmektedir. Ayrıca, SMS ile kampanyaya katılmak isteyen müşterilerin, ilk harcamadan önce bankanın sistemine kayıtlı olan cep telefonu numaralarından "ODUL" yazıp 4566'ya SMS göndererek kayıt olmaları gerekmektedir.

Kampanya Haricindeki Harcamalar

Kampanya, kuyum, sigorta, bireysel emeklilik sistemi (BES), vergi ödemeleri gibi harcamaları kapsamamaktadır. Ayrıca, nakit çekim, EFT/havale, fon alım/satım işlemleri, anlık/otomatik fatura ödemeleri ve vergi ödemeleri de kampanya dahilinde değildir.

Kampanya Kazanımı ve Diğer Bilgiler

Kampanya kazanımları, aynı gün içinde aynı iş yerinde yapılan ilk 1.500 TL'lik harcama için geçerli olacaktır. Ayrıca, "Free" kartlar, ticari kartlar, ek kartlar, öğrenci kartları ve sanal kartlar kampanya kapsamı dışındadır.

Kampanyadan elde edilen chip-paralar, işlem gerçekleştirildiğinde otomatik olarak kartınıza yüklenecektir. Ancak iptal edilen işlemlerde, kazanılan chip-paraların da iptal edileceğini unutmayın.

Kredi kartlarıyla gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımlarında taksitlendirme süresi, yasal mevzuata göre belirlenmiştir. Bireysel kredi kartları için taksitlendirme süresi 12 ayı, kurumsal/ticari kredi kartları için ise 18 ayı geçemez.