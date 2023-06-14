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Haziran sonuna kadar IBAN numaranıza ödeme olacak! Kampanya başladı ve bugün başvuru alınıyor!

Denizbank ve Finansbank tarafından başlatılan yeni kampanya ile nakit ihtiyacı olan vatandaşlar ihtiyaç kredisi kullanma imkanına sahip oluyor.

Haziran sonuna kadar IBAN numaranıza ödeme olacak! Kampanya başladı ve bugün başvuru alınıyor!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 14-06-2023 10:15

Kampanya başladı ve bugün başvuru alınıyor! Haziran sonuna kadar IBAN numaranıza ödeme olacak-  Denizbank ve Finansbank tarafından başlatılan yeni kampanya ile nakit ihtiyacı olan vatandaşlar ihtiyaç kredisi kullanma imkanına sahip oluyor. Bu kampanya kapsamında başvurularınızı Denizbank veya Finansbank üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Başvurunuzun onaylanması durumunda, ödemeleriniz hesabınıza yatırılır. 

Kredi puanı uygun olan tüm vatandaşlar, 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi almak istediklerinde banka şubelerine gitmeden başvurularını gerçekleştirebilirler. Onaylanan krediler hesaplara yatırılarak kullanıma sunulur. Ayrıca, cep telefonu üzerinden mesaj göndererek de ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilirsiniz. Denizbank ve Finansbank tarafından sunulan bu kampanyada nakit ihtiyacınız olduğunda işlemleriniz hızlı bir şekilde tamamlanır. Kredi puanınız 1400 üzerinde ise gelir belgesi, masraf veya kefil gerektirmeden imza atmadan ihtiyaç kredisi alabilirsiniz.

Haziran sonuna kadar IBAN numaranıza ödeme olacak! Kampanya başladı ve bugün başvuru alınıyor!

Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyenler "kredim [boşluk] TC kimlik numarası [boşluk] doğum tarihi (gün/ay/yıl)" şeklinde bir mesaj göndererek başvurularını yapabilirler. Bu mesajı 32 80 numarasına göndermeniz gerekir. 

QNB Finansbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar mobil uygulama üzerinden veya SMS yoluyla başvuruda bulunabilirler. SMS ile başvuruda bulunmak için TC kimlik numaranızı 50 30 numarasına mesaj olarak göndermeniz önemlidir. 

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