Haziran Ayında Emekli Promosyonlarında Rekabet Kızıştı: En Yüksek Promosyon Tutarı 18 Bin TL'ye Ulaştı

Milyonlarca emeklinin dört gözle beklediği Haziran ayı banka promosyonları sonunda belli oldu. Kamu bankalarının yenilenen emekli promosyon tutarları özel bankaları da harekete geçirerek rekabeti artırdı. Bu rekabetin sonucunda en yüksek emekli promosyon miktarı 18 bin TL'ye ulaştı. İşte detaylar:

Kamu Bankalarının Yenilenen Emekli Promosyon Kampanyaları

Kamu bankaları, emekli promosyonlarında öne çıkan isimler arasında yer alıyor. Ziraat Bankası, SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaşı ödemelerini alan vatandaşlara 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi imkanı sunuyor. Banka, promosyon ödemelerini 3 yıllık peşin yaparak müşterilerinin taleplerini karşılıyor.

Halkbank da emekli promosyonlarında cömert bir tutum sergiliyor. Emekli maaşını 3 yıl boyunca Halkbank aracılığıyla almayı taahhüt eden emeklilere 12.000 TL'ye varan nakit promosyon ödemesi yapıyor. Maaş tutarına göre belirlenen bu promosyonlar, emeklilerin ek gelir elde etmesine katkı sağlıyor.

Özel Bankalardan Yüksek Promosyon Tutarları

Özel bankalar da emekli promosyonlarında rekabeti kızıştırıyor. Garanti BBVA, emekli maaşı 10.000 TL'ye kadar olan emeklilere 6.250 TL, 10.000 – 15.000 TL arasında olanlara 10.000 TL, 15.000 – 20.000 TL arasında olanlara 12.500 TL ve 20.000 TL ve üstünde olanlara 15.000 TL tutarında nakit promosyon avantajı sunuyor. Benzer şekilde, Akbank da emekli maaşını Akbank'tan alanlara 15.000 TL'ye varan promosyonun yanı sıra 2.500 TL chip-para ile toplamda 17.500 TL ödül fırsatı sunuyor.

ING, emekli maaşını ING'ye taşıyanlara 18.000 TL'ye varan nakit emekli promosyonu veriyor. Banka, emekli aylığını ING'ye taşıyan emeklilere maaş tutarına göre ek koşulsuz 15.000 TL'ye varan nakit emekli promosyon fırsatı sunuyor. Bu avantajlar, emeklilerin banka tercihlerini gözden geçirmelerine neden oluyor.

Emekli Promosyonlarında Türkiye Finans ve Diğer Bankalar

Türkiye Finans, emeklilere 14.500 TL'ye varan nakit emekli promosyonu ve ödül fırsatı sunuyor. Banka, SSK, Emekli Sandığı, Bağ-Kur emekli maaşlarını 36 ay boyunca Türkiye Finans'tan aracılığıyla alan emeklilere belirli maaş aralıklarına göre promosyon ödemeleri yapıyor.

Denizbank, emekli maaşını DenizBank'tan 3 yıl süre ile alma sözü veren emeklilere 12.000 TL'ye varan nakit emekli promosyon fırsatı sunuyor. Emekli maaşı tutarına göre belirlenen promosyonlar, emeklilere ek gelir sağlama konusunda önemli bir destek oluyor.