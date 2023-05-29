Haziran ayında 5991 TL yardım parası hesaplara yatırılacak! Almayan kalmasın

Almayan kalmasın. Haziran ayında 5991 TL yardım parası hesaplara yatırılacak- Vatandaşlar arasında yer alan yardım programları kapsamında, yaşlılık aylığı da sunulan destekler arasında yer almaktadır. Bu aylık ödeme, belirli şartları karşılayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlara verilmektedir. Şartları yerine getiren bireyler, başvuru yaparak bu ödeme hakkını elde edebilirler.

65 yaş aylığı için gereken şartlar aşağıdaki gibidir:

Başvuru yapılan tarihte 65 yaşını doldurmuş olmak.

Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan gelir almamak.

Türkiye'de ikamet etmek ve Türk vatandaşı olmak.

En az 10 yıl prim ödemiş olmak.

Başvuru işlemleri, emekli sandığı veya sosyal güvenlik kuruluşuna şahsen veya vekil aracılığıyla yapılabilir. Gerekli belgeler ise ilgili kurum tarafından belirlenmektedir.

65 yaş aylığı alan vatandaşlara ödeme yapılırken, 2023 yılı itibarıyla 1997 TL miktarı belirlenmiştir. Bu ödeme miktarı Temmuz ayında yeniden sosyal destek ödemelerine ilişkin yapılan değerlendirme sonucunda belirlenmiştir. Önümüzdeki dönemde ise Temmuz ayında sosyal destek ödemelerine zam yapılması beklenmektedir. Bu ödeme, diğer yardım türlerinden farklı olarak her ay düzenli olarak yapılmamaktadır.

65 yaş aylığı parası, üç ayda bir hesaplara yatırılmaktadır. Son ödeme Mart ayında gerçekleştirilmiştir. Bir sonraki ödeme tarihi Haziran 2023 olarak belirlenmiştir. Eğer şartları karşılıyorsanız, iki ay sonra ödeme alma hakkını elde edebilirsiniz.

65 yaş aylığı, devlet tarafından sunulan bir destek programı olup, yaşlı vatandaşların sosyal ve ekonomik açıdan desteklenmesi amacı gütmektedir. Bu ödeme, hak sahiplerine düzenli olarak sunulan bir yardım olup, ihtiyaçlarını karşılamalarına katkı sağlamaktadır.