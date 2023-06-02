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Haziran ayına damga vuracak! Yeni Civic yüzde 80 ÖTV indirimiyle 425.100 TL'den satılacak

Türkiye'de yeni gündem haberlerine göre, Honda marka araçlar için ÖTV kampanyası devlet tarafından duyuruldu.

Haziran ayına damga vuracak! Yeni Civic yüzde 80 ÖTV indirimiyle 425.100 TL'den satılacak
YAŞAM
Yayın Tarihi : 02-06-2023 08:09

Yeni Civic yüzde 80 ÖTV indirimiyle 425.100 TL'den satılacak. Haziran ayına damga vuracak- Honda Civic modeli için ÖTV muafiyetli fiyatlar ve engelli vatandaşlara sağlanan araç sahibi olma fırsatıyla ilgili bilgilendirici makale. Honda Civic'in indirimli fiyat listesini ve ÖTV muafiyeti için gereken evrakları burada bulabilirsiniz.

Honda Civic ÖTV Muafiyetli Fiyatları ve Engelli Vatandaşlar İçin Araç Sahiplenme Fırsatı

Türkiye'de yeni gündem haberlerine göre, Honda marka araçlar için ÖTV kampanyası devlet tarafından duyuruldu. Engeli olan vatandaşlara yönelik olarak %80 ÖTV indirimi yapılarak araç sahibi olma fırsatı sunulmaktadır. Honda'nın kendi gerçekleştirdiği bir kampanya olmamakla birlikte, devlet tarafından hazırlanması gereken evraklar ile bayilere başvurarak araç alma imkanına sahip olabilirsiniz.

Honda Civic modeli için ise ÖTV muafiyeti devam etmektedir. Geçtiğimiz yıl yeni yıl ile birlikte ÖTV muafiyeti 1 milyon TL'ye kadar yükseltilmiştir. Bu da 1 milyon TL'ye kadar olan sıfır araçlarda engelli bireylerin muafiyet evraklarını tamamlayarak araç sahibi olma imkanı sağlamaktadır.

İşte Honda Civic başlangıç paketi Sedan 1.5 L VTEC Turbo Eco Benzin modeli için ÖTV muafiyetli fiyat listesi:

  • 2023 Honda Civic Sedan 1.5L VTEC Turbo ECO Benzin Otomatik Premium: 404.500 TL
  • 2023 Honda Civic Sedan 1.5L VTEC Turbo ECO Benzin Otomatik Elegance: 425.100 TL
  • 2023 Honda Civic Sedan 1.5L VTEC Turbo ECO Benzin Otomatik Executive+: 439.500 TL
  • 2023 Honda Civic Sedan 1.5L VTEC Turbo Benzin Otomatik Elegance: 447.200 TL
  • 2023 Honda Civic Sedan 1.5L VTEC Turbo Benzin Otomatik Executive+: 468.900 TL

ÖTV Muafiyeti Nedir?

Engelli bireylerin ÖTV muafiyeti hakkını belirleyen en önemli unsur, Engelli Sağlık Kurulu raporunda belirtilen engel oranıdır. 2018 yılında yürürlüğe giren yeni yasa gereğince, engel oranı %90 ve üzeri olan bireyler, ÖTV'den muaf olarak bir otomobil sahibi olabilirler.

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