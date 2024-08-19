Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Mobilya Sektöründe Kayıt Dışı Faaliyetlere Sert Müdahale

Hazine ve Maliye Bakanlığı, mobilya sektöründe kayıt dışı faaliyetlere karşı büyük bir denetim harekâtı başlattı. Bir ay süren denetimlerde, üretimin yoğun olduğu 29 ilde 17 bin 258 mükellef kontrol edildi ve yaklaşık 53 milyon lira suistimal cezası kesildi. Saha denetimlerinde, 42,3 milyon lira hasılatın kayıtdışı bırakıldığı, ayrıca 4 bin 727 mükellefin başkasına ait IBAN’ları kullanarak tahsilat yaptığı tespit edildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, denetimlerin ardından vergi adaletini sağlamak amacıyla kayıt dışılığa karşı kararlı bir mücadele sürdürüleceğini belirtti. Şimşek, vergi ödeyen mükelleflerin hakkını korumak için tüm vergi yükümlülerinin üzerine kararlılıkla gidileceğini vurgulayarak, “Yoğun saha denetimleriyle kayıt dışılığı azaltarak vergide adaleti güçlendiriyor, haksız kazançların önüne geçiyoruz” dedi.