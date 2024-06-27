Hazine ve Maliye Bakanlığı, IBAN Üzerinden Para Gönderme Yeni Düzenlemeleri Üzerinde Çalışıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı, IBAN Üzerinden Para Gönderme Yeni Düzenlemeleri Üzerinde Çalışıyor
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 27-06-2024 23:27

Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi kaçırma girişimlerini önlemek amacıyla IBAN üzerinden para gönderme işlemlerine yönelik yeni düzenlemeler üzerinde çalışıyor. Bu yeni düzenlemeler kapsamında, IBAN üzerinden para alan kişilere asgari 25.000 TL ceza kesilmesi öngörülüyor ve cezanın üst limiti 20 milyon TL olarak belirlenmiş durumda.

IBAN Üzerinden Para Gönderme ve Yeni Vergi Düzenlemeleri

IBAN üzerinden ödeme alan kişilere yönelik getirilen cezai yaptırımların yanı sıra, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yeni vergi düzenlemeleri de gündeme alınmış durumda. Meclis görüşmeleri sonrasında netlik kazanacak olan bu düzenlemenin detayları, kamuoyuna duyurulduktan sonra uygulama süreci ve detayları hakkında daha fazla bilgi verilecek.

Gelecek Adımlar ve Kamuoyu Beklentileri

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın IBAN üzerinden para gönderme işlemlerine yönelik yeni düzenlemeleri, vergi kaçırma ve vergi adaleti konularında önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Bu düzenlemelerin detayları ve uygulama süreci, vergi sisteminin şeffaflığını artırmayı ve vergi kaçakçılığı ile mücadeleyi güçlendirmeyi amaçlıyor.

Benzer Haberler
8 dakika önce açıklandı! Emekliye 8 dakika önce açıklandı! Emekliye "Resmi Gazete'de" yayımlanan karar duyuruldu! Emekliye müjde!
TBMM onay verdi, Yarından sonra emeklilere 12000 TL ödenecek, SSK ve Bağkur emeklisi alacak! TBMM onay verdi, Yarından sonra emeklilere 12000 TL ödenecek, SSK ve Bağkur emeklisi alacak!
TC Vatandaşlarına Müjde Cumhurbaşkanı Tarafından Verildi! 40.000 TL'ye Kadar Nakit Ödeme! TC Vatandaşlarına Müjde Cumhurbaşkanı Tarafından Verildi! 40.000 TL'ye Kadar Nakit Ödeme!
14 milyon 986 bin emekliye müjde! Emeklilere ek ödeme verilecek! 11300 TL ödeme! 14 milyon 986 bin emekliye müjde! Emeklilere ek ödeme verilecek! 11300 TL ödeme!
SSK ve Bağkur emeklisini sevindiren haber geldi! 33.100 TL nakit ödemesi yapılacak, Emekli olanlar müjde! SSK ve Bağkur emeklisini sevindiren haber geldi! 33.100 TL nakit ödemesi yapılacak, Emekli olanlar müjde!
QNB FİNANSBANK yarın banka şubelerine gidenlere, 18000 TL ödeme yapacak! QNB FİNANSBANK yarın banka şubelerine gidenlere, 18000 TL ödeme yapacak!
ÇOK OKUNANLAR
Gökhan Türkmen'in tatil keyfi
  • 26-06-2024 13:43

Gökhan Türkmen'in tatil keyfi

Aslı Bekiroğlu, Çeşme'de yaz sezonunu açtı
  • 22-06-2024 14:02

Aslı Bekiroğlu, Çeşme'de yaz sezonunu açtı

İşte yeni Dilber
  • 21-06-2024 17:40

İşte yeni Dilber

Erkan Petekkaya ekranlara dönüyor! İşte yeni projesi...
  • 26-06-2024 14:38

Erkan Petekkaya ekranlara dönüyor! İşte yeni projesi...

Afra Saraçoğlu tatil fotoğraflarını paylaştı, sosyal medya karıştı
  • 25-06-2024 09:07

Afra Saraçoğlu tatil fotoğraflarını paylaştı, sosyal medya karıştı