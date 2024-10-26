Hazal Subaşı ve Ulaş Tuna Astepe’nin sevişme sahnesi gündem oldu!

2021 yılında izleyiciyle buluşan ve başrollerini Özge Özpirinçci ile Salih Bademci’nin paylaştığı BluTV yapımı İlk ve Son, uzun zamandır merakla beklenen ikinci sezonuyla geri döndü. 24 Ekim’de yayınlanan yeni sezonda, bu kez başrolleri Hazal Subaşı ve Ulaş Tuna Astepe üstleniyor.

Hakan Bonomo’nun kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Devrim Yalçın’ın oturduğu dizinin yeni sezonu, izleyicilerden tam not aldı. Subaşı ve Astepe’nin güçlü uyumu, sosyal medyada özellikle dikkat çekti. Dizideki romantik sahnelerden biri ise kısa sürede gündem oldu.

Yeni sezonun kadrosunda ayrıca Muhammet Uzuner, Sevil Akı, Senan Kara, Neslihan Arslan, Zeynep Yüce gibi önemli isimler de yer alıyor. İkinci sezonda dizinin derinlikli hikayesi ve karakter gelişimleri izleyiciyi ekran başına kilitlemeye devam ediyor