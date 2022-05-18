Hazal Kaya'ya kötü haber!

Hazal Kaya, 2019 yılında Ali Atay ile evlenmeden önce Göktürk’te bir ev kiralamıştı. İddialara göre, evin içerisinde ağır bir küf kokusu fark eden oyuncu, durumu ev sahibine bildirdi.

Dr. Genç ise bu duruma olumlu yaklaşmayınca, Kaya kira sözleşmesini feshetti. Peşin ödediği parayı geri alamayan oyuncu, 230 bin liralık icra takibi başlattı ve Dr. Genç’in mal varlığına haciz konuldu.

Dr. Ruhet Genç, kendisini mağdur ettiği gerekçesiyle Hazal Kaya'ya 200 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Kaya da 200 bin liralık karşı dava açtı. Karar duruşmasında mahkeme, gerekçesini sonradan açıklamak üzere karşılıklı davaları reddetti.