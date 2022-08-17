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Gecce Magazin Haberleri

Hayal Köseoğlu tatile doymadı!

Mahkum dizisinde 'Sasha' karakterine hayat veren Hayal Köseoğlu, dizinin sezon finali yapmasının ardından tatile çıktı. Güzel oyuncu, tatil paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Hayal Köseoğlu tatile doymadı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 17-08-2022 12:47

İddialı pozlarıyla sık sık dikkatleri üzerine çeken Hayal Köseoğlu, bu pozlara bir yenisini daha ekledi. 

Köseoğlu bikini üstü ve mini eteğiyle poz verdi. Takipçileri güzel oyuncunun karelerine beğeni ve yorum yağdırdı.

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