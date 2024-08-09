Hatice Akbaş Paris 2024'te Gümüş Madalya Kazandı!

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türk boksör Hatice Akbaş, 54 kiloda gümüş madalya kazandı. Finalde Çinli rakibi Yuan Chang ile karşılaşan Akbaş, mücadelesi sonucunda 5-0'lık skorla mağlup oldu. Akbaş, turnuvanın başından itibaren gösterdiği üstün performansla büyük bir başarıya imza attı.

İlk maçında Büyük Britanyalı Charley Davison'u 3-2, son 16 turunda Avustralyalı Tiana Echegaray'ı 5-0, çeyrek finalde Moğolistan'dan Enkhjargal Munguntsetseg'i 5-0 ve yarı finalde Güney Koreli Aeji Im’i 3-2 mağlup etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak ve Fenerbahçe Kulübü, Akbaş'ı başarılarından dolayı tebrik etti. Akbaş, Türkiye'nin Paris 2024'te kazandığı ikinci gümüş madalya ile büyük bir gurur kaynağı oldu.