Hasanboy Dusmatov Paris 2024'te Altın Madalyayı Kucakladı!

Hasanboy Dusmatov Paris 2024'te Altın Madalyayı Kucakladı!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 09-08-2024 00:53

Hasanboy Dusmatov Paris 2024'te Altın Madalyayı Kucakladı!

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda erkekler 51 kiloda altın madalya Özbek boksör Hasanboy Dusmatov'un oldu. Roland-Garros'ta düzenlenen finalde Dusmatov, Fransız rakibi Billal Bennama'yı 3-2, 4-1 ve 4-1’lik raund skorlarıyla toplamda 5-0 mağlup etti. Bu zaferle Dusmatov, olimpiyat tarihine altın madalya ile adını yazdırdı. Bennama ise gümüş madalyanın sahibi oldu. Yarı finallerde Dusmatov'a kaybeden David Pina ve Yunior Alcantara Reyes bronz madalya kazandı. Dusmatov'un başarılı performansı, Özbekistan'a boks tarihinde büyük bir gurur yaşattı.

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