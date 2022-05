YouTube'da yayınlanan İbrahim Selim ile Bu Gece'ye konuk olan Hasan Can Kaya sosyal medyada gündem oldu. Program duyurulmuş olmasına rağmen İbrahim Selim , Hasan Can Kaya'nın tavrından rahatsız olunca programı iptal etti. İddialara göre İbrahim Selim'in programına davet edilen Hasan Can Kaya çekim esnasında formatın aksine davranışlar sergiledi. Yeni bölümde farklı konuğun yer aldığını gören takipçiler sosyal medyada "Hasan Can neden yayınlanmıyor?" yorumlarında bulundu.