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Gecce Magazin Haberleri

Hande Yener’e İrem Derici’den övgü dolu sözler!

Hande Yener’i meslektaşı İrem Derici, öve öve bitiremedi. Derici, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, “Dünyanın en güzel kadını Hande Yener’i görünce elim ayağım birbirine dolanıyor.” dedi

Hande Yener’e İrem Derici’den övgü dolu sözler!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 30-07-2022 11:51

Hande Yener, Alaçatı’da bir mekanda konser verdi. İzdiham yaşanan mekanda daha önce de sahne alan Hande Yener, konserde giydiği kostümle dikkat çekti.  Yener’e DJ kabininde oğlu Çağın Kulaçoğlu eşlik etti.  Dolup taşan mekanda Yener, sevilen parçalarını hayranlarıyla birlikte seslendirdi. Konseri dinlemeye gelenler eğlendikleri anları sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Ünlü popçu İrem Derici de sosyal medya hesabından yaptığı renkli paylaşımla Hande Yener’e övgü dolu sözler söyledi. Derici, Hande Yener’in afişinin önünde çektiği videoda, “Dünyanın en güzel kadını Hande Yener’i görünce elim ayağım birbirine dolanıyor. Bugün de sahne alıyormuş. Konserleri çok güzel geçiyor.” dedi.

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