Hande Yener'den olay Gülşen cevabı: "Meme ucu mu kastettiniz?"

Geçtiğimiz gün Hande Yener sosyal medyada bir takipçisine verdiği cevapla isim vermeden adeta Gülşen'e meydan okumuştu. Bir takipçisinin “Ses kıyafetten büyüktür” yorumunu sayfasında paylaşan Hande Yener, takipçisine “Şovumu kıyaslayacak bir alternatif yok olduğu için, elbise mukayesesi konuşuluyor” cevabını vermişti.



"MEME UCUNU MU KASTETTİNİZ?

Hande Yener başka bir takipçisiyle yine 'Gülşen' polemiğine girdi. Bu kez bir takipçisi Yener'e, "Gülşen senden 5 gömlek üsttü" diye yazdı. Ünlü şarkıcı, takipçisine şu yanıtı verdi:



"Gömlek derken meme ucu mu kastettiniz."