Hande Soral-İsmail Demirci çiftinin Bodrum romantizmi!

Hande Soral-İsmail Demirci çifti, oğulları Ali'yle gittikleri Bodrum tatilinde keyifli anlar yaşadı. İskeleye kucağında Ali ile gelen Demirci’nin yanına bir süre sonra eşi Hande Soral da geldi. Güzel oyuncunun kardeşi Bedirhan Soral, şezlonga oturan çiftin mutlu aile fotoğraflarını çekti.

Bebekleri Ali'yi sevmelere doyamayan çift, bir an olsun oğullarını kucaklarından kucağından indirmedi. Demirci'nin bir ara Ali'nin kolunu ısırarak sevmesi tebessüm ettirdi.

Ardından denize giren çift, Bodrum'un sularının tadını çıkardı.

Sudan Hande Soral'dan önce çıkan İsmail Demirci, elinde havluyla eşini böyle karşıladı.

Mutlu evliliklerini sürdüren ikili, ardından iskelede romantik anlar yaşadı.