Hande Mehan zamanı

Türk müziğinin efsane isimlerinden Nazan Öncel’in, derin duygulara tercüman olan şarkısı "Mühürledim Seni Kalbime (Bir Hadise Var)", bu kez Hande Mehan’ın güçlü yorumuyla yeniden hayat buluyor. Mehan’ın sakin ve içe dokunan sesi, şarkının hüzün ve aşk dolu atmosferini ustaca taşıyor.

Hande Mehan’ın başarılı kariyerinde önemli bir adım olan ve Sony Music Türkiye tarafından yayınlanacak ilk parçası olan Mühürledim Seni Kalbime, sanatçının dinleyicileriyle buluşmayı bekleyen yeni projelerinin de hit değeri taşıdığını müjdeliyor.

Bu çalışma, Hande Mehan’ın müzikal yeteneğini ve şarkıya kattığı benzersiz yorumunu gözler önüne sererken, Nazan Öncel’in zamansız eserlerinin de yeniden hatırlanmasını sağlıyor. Mühürledim Seni Kalbime, 27 Eylül’de Sony Music Türkiye etiketiyle tüm dijital platformlarda yayında olacak.