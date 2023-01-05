Hande Erçel'in ayna pozlarına beğeni yağdı!

Hande Erçel, aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabından yeni pozlarını yayınladı. Kırmızı şapkası ve siyah kombiniyle ayna karşısında fotoğraf çeken ünlü isim, tarzıyla hayranlarının beğenisini topladı.

Instagram sayfasında 29.3 milyon takipçisi bulan güzel oyuncunun peş peşe paylaştığı fotoğraflar, kısa sürede 2 milyona yakın beğeni ve 12 bine yakın yorum aldı.

Takipçileri, Erçel'e; "Hande Erçel güzelliği denen bir gerçek var", "Çok şıksın" ve "Kırmızı ve siyah aşırı yakışmış" gibi mesajlar yazdı.