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Gecce Magazin Haberleri

Hande Erçel'in ayna pozlarına beğeni yağdı!

Hande Erçel'in Instagram hesabından paylaştığı kareler bir saatte yaklaşık 1 milyon beğeni aldı.

Hande Erçel'in ayna pozlarına beğeni yağdı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 05-01-2023 09:21

Hande Erçel, aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabından yeni pozlarını yayınladı. Kırmızı şapkası ve siyah kombiniyle ayna karşısında fotoğraf çeken ünlü isim, tarzıyla hayranlarının beğenisini topladı. 

 

Instagram sayfasında 29.3 milyon takipçisi bulan güzel oyuncunun peş peşe paylaştığı fotoğraflar, kısa sürede 2 milyona yakın beğeni ve 12 bine yakın yorum aldı.

Takipçileri, Erçel'e; "Hande Erçel güzelliği denen bir gerçek var", "Çok şıksın" ve "Kırmızı ve siyah aşırı yakışmış" gibi mesajlar yazdı.

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