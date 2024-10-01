Hande Erçel'den kırmızı büstiyerli pozlarıyla sosyal medyayı salladı!

Son dönemde kariyerinin yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da sıkça gündeme gelen ünlü oyuncu Hande Erçel, son paylaşımıyla yine dikkatleri üzerine çekti. Kırmızı büstiyeriyle verdiği cesur pozlarla hayranlarını büyüleyen Erçel, arabada çektiği fotoğraflara "Like old days" (Eski günlerdeki gibi) notunu ekleyerek nostaljik bir mesaj verdi.

Ünlü oyuncunun Instagram hesabından peş peşe paylaştığı kareler, kısa süre içerisinde tam 1.2 milyon beğeni aldı. Hayranları, gönderiye 5 binden fazla övgü dolu yorum yaparak Erçel’in şıklığını ve zarafetini övdü.

Hande Erçel, her paylaşımıyla sosyal medyada geniş bir yankı uyandırmaya devam ederken, tarzı ve güzelliğiyle de adından sıkça söz ettiriyor.