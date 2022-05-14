Hande Erçel'den 'Kaan Yıldırım' sorularına yanıt: Her şey yolunda!

Bir takı firmasının marka yüzü olan Hande Erçel'in (28) yer aldığı reklam filmi önceki gün özel bir lansmanla tanıtıldı. Basın mensuplarıyla sohbet eden ünlü oyuncu, projeyle alakalı konuştu.



Kendisi gibi oyuncu olan Kaan Yıldırım ile aşk yaşayan Erçel, "Dubai'de çekimler çok keyifli geçti. Ancak sıcaklıkların en yüksek olduğu saatlerde çekime birkaç saat ara vermek zorunda kaldık. Bu çekimi gerçekleştirmek benim için heyecan verici bir deneyimdi." dedi.

Ayrıca özel hayatıyla alakalı soruları kabul etmediğini dile getiren Hande Erçel'e muhabirler, "Kaan Yıldırım ile ilişkiniz de hayırlı olsun, neler söylemek istersiniz? Londra’da da tatil yaptınız." sözlerini yöneltti. "Özel bir gün için buradayız." ifadelerini kullanan Hande Erçel, her şeyin yolunda gittiğini dile getirmekle yetindi.

Artık Yıldırım ile birlikteliğini saklamaktan çekinmeyen ünlü oyuncu, geçtiğimiz ay, "Ben çok iyiyim. Her şey yolunda." diyerek, ilişkisini doğrulamıştı. Hande Erçel, Kaan Yıldırım ile gerçekleştirdiği Londra turu için ise, "Bu aralar biraz tatil yaptım. Çok keyifliydi." demişti.





Ünlü oyuncu, daha önce gazetecilerin, "Kaan Bey ile aşk yaşadığınız doğru mu?" sorusuna kaçamak cevaplar vermişti. Hande Erçel, "Bu konuyu şimdi konuşmayalım lütfen. Daha güzel bir zamanda sohbet ederiz." demekle yetinmişti.

2019'da 'Halka' adlı dizide rol arkadaşı olan Kaan Yıldırım ve Hande Erçel, daha önce Emirgan'daki bir mekanda eğlenmişti. Gecce boyu samimi oldukları görülen çift, çıkışta Yıldırım'ın otomobiline yönelmişti.

Aynı otomobile binen ikili, basın mensuplarına görüntü vermemek için hızlıca Erçel'in Beykoz'daki evine doğru yol almıştı. Anadolu Yakası'na geçerken çevirmeye yakalanan çift, kameraları görünce şaşkınlıklarını gizleyememişti.

Kendilerini görüntüleyen basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakan ikili, daha sonra Hande Erçel'in evine gitmişti. Erçel, muhabirleri görünce yüzünü çevirmiş ve çift, soruları yanıtsız bırakmıştı. (Kaynak: haberturk.com)