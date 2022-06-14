Hande Erçel'den Kaan Yıldırım açıklaması

Kaan Yıldırım'la yeni bir aşka yelken açan Hande Erçel, geçtiğimiz mart ayında ünlü oyuncuyla Emirgan'da bir mekanda eğlenmişti. Gece boyu samimi oldukları iddia edilen çift, çıkışta Yıldırım’ın arabasına binmişti. Arka koltuğa binen ikili, basın mensuplarına görüntü vermek istemese de planları tutmamıştı. Anadolu Yakası’na geçerken çevirmeye yakalanan çift, magazin muhabirlerini görünce kısa süreli şaşkınlık yaşamıştı. Sorulara cevap vermeyen oyuncular, Hande Erçel’in Beykoz’daki evine gitmişti.

Marmaris'te de tatile çıkan oyuncu çiftin mutluluğunun kısa sürdüğü konuşuluyor. Daha önce de adının birlikte anıldığı kendisi gibi oyuncu olan Tuğçe Açıkgöz ile aynı yerden tatil paylaşımları yapması dikkat çeken Kaan Yıldırım hakkında "Hande Erçel'i çabuk unuttu" ve "Yeni bir aşka yeşlken açtı" şeklinde iddialar ortaya atıldı.

Hande Erçel, Kaan Yıldırım'ın görüntüleri hatırlatılınca şu açıklamayı yaptı: ''Yani şöyle diyeyim o zaman. Hayatımda kimse yok. Şu an işimle yoğunum ve çok mutluyum. Kaan her zaman arkadaşımdı. Arkadaşım kalacak.''