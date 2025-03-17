Hande Erçel'den bir ilk!

Hande Erçel’den Sürpriz Proje: ‘İki Dünya Bir Dilek’

Hande Erçel'den bir ilk!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 17-03-2025 12:32

Ünlü oyuncu Hande Erçel, bu kez sadece oyunculuğuyla değil, hikâye anlatıcılığıyla da adından söz ettirmeye hazırlanıyor. Erçel’in hikâyesini yazdığı ‘İki Dünya Bir Dilek’ filminin yönetmen koltuğunda Ketche otururken, senaryoyu ise Elçin Muslu kaleme alacak.

Başarılı oyuncu, filmde ‘Bilge’ adlı bir avukatı canlandırırken, ona eşlik edecek isim ise ünlü oyuncu Metin Akdülger olacak. Akdülger, filmde arkeolog Can karakterine hayat verecek. Hande Erçel, ilk kez kendi yazdığı bir hikâyede başrol oynayarak kariyerinde yeni bir sayfa açacak.

Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken filmde Hüseyin Avni Danyal, İdil Fırat, Mert Ege Ak, Rami Narin, Eylül Su Sapan, Nazlıcan Demir ve Serkan Tınmaz gibi isimler de yer alıyor.

Benzer Haberler
Can Yaman’dan Rusya ve Brezilya Çıkarması! “El Turco” Etkinliklerine Büyük İlgi Can Yaman’dan Rusya ve Brezilya Çıkarması! “El Turco” Etkinliklerine Büyük İlgi
Demet Şener, 'Kızılcık Şerbeti' Setini Ziyaret Etti: Akrabası Sibel Taşçıoğlu ile Bir Araya Geldi Demet Şener, 'Kızılcık Şerbeti' Setini Ziyaret Etti: Akrabası Sibel Taşçıoğlu ile Bir Araya Geldi
Aras Bulut İynemli Kendini 1 Milyonluk Jestle Ödüllendirdi! Aras Bulut İynemli Kendini 1 Milyonluk Jestle Ödüllendirdi!
Ceyda Düvenci ve Engin Akgün İkinci Kez Mahkemelik Oldu Ceyda Düvenci ve Engin Akgün İkinci Kez Mahkemelik Oldu
Dizi Setinde Kriz! Alperen Duymaz Dolandırıcıların Hedefi Oldu Dizi Setinde Kriz! Alperen Duymaz Dolandırıcıların Hedefi Oldu
MasterChef Danilo'nun Boşanma Nafakası Dudak Uçuklattı! MasterChef Danilo'nun Boşanma Nafakası Dudak Uçuklattı!
ÇOK OKUNANLAR
Tanyeli’nin Ardından! Eşi İlker Sünneli’den Yürek Yakan Paylaşım
  • 19-03-2025 10:30

Tanyeli’nin Ardından! Eşi İlker Sünneli’den Yürek Yakan Paylaşım

MasterChef Danilo'nun Boşanma Nafakası Dudak Uçuklattı!
  • 19-03-2025 11:03

MasterChef Danilo'nun Boşanma Nafakası Dudak Uçuklattı!

Sandık Kokusu'nun final bölümünden yeni fragman yayınlandı
  • 15-03-2025 18:15

Sandık Kokusu'nun final bölümünden yeni fragman yayınlandı

“Yalı Çapkını” Finaline Geri Sayım: Baran Bölükbaşı ve Çetin Tekindor Dönüyor!
  • 19-03-2025 13:40

“Yalı Çapkını” Finaline Geri Sayım: Baran Bölükbaşı ve Çetin Tekindor Dönüyor!

Şeyma Subaşı'dan yeni paylaşım: Aşk hayatı hakkında çarpıcı gelişmeler
  • 18-03-2025 17:02

Şeyma Subaşı'dan yeni paylaşım: Aşk hayatı hakkında çarpıcı gelişmeler