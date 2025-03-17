Hande Erçel'den bir ilk!

Ünlü oyuncu Hande Erçel, bu kez sadece oyunculuğuyla değil, hikâye anlatıcılığıyla da adından söz ettirmeye hazırlanıyor. Erçel’in hikâyesini yazdığı ‘İki Dünya Bir Dilek’ filminin yönetmen koltuğunda Ketche otururken, senaryoyu ise Elçin Muslu kaleme alacak.

Başarılı oyuncu, filmde ‘Bilge’ adlı bir avukatı canlandırırken, ona eşlik edecek isim ise ünlü oyuncu Metin Akdülger olacak. Akdülger, filmde arkeolog Can karakterine hayat verecek. Hande Erçel, ilk kez kendi yazdığı bir hikâyede başrol oynayarak kariyerinde yeni bir sayfa açacak.

Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken filmde Hüseyin Avni Danyal, İdil Fırat, Mert Ege Ak, Rami Narin, Eylül Su Sapan, Nazlıcan Demir ve Serkan Tınmaz gibi isimler de yer alıyor.