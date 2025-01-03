Hande Erçel yeni yıla hızlı başladı!

Hande Erçel 5 yıldır yüzü olduğu giyim markasıyla 6. kez anlaştı.

Hande Erçel yeni yıla hızlı başladı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 03-01-2025 13:00

Hande Erçel, 2025’e hem ekranlarda hem de iş dünyasında dolu dolu bir başlangıç yaptı. 5 yıldır yüzü olduğu ünlü bir giyim markasıyla 6. kez anlaşma yenileyen Erçel, markanın global başarısına katkıda bulunmaya devam ediyor.

Güzel oyuncu, şu sıralar Disney Plus için Barış Arduç’la başrollerini paylaştığı "Aşkı Hatırla" dizisinin yılbaşı çekimlerinde yoğun bir tempoyla çalışıyor. Dizi setindeki performansıyla dikkat çeken Hande Erçel, aynı zamanda sinema projeleriyle de adından söz ettiriyor. 7 Ocak’ta Berlin’de düzenlenecek "Rüzgâra Bırak" filminin Cineplex Alhambra Sinemaları’ndaki galasında Barış Arduç’la birlikte kırmızı halıda boy gösterecek.

Hande Erçel’in yılın bir diğer önemli durağı ise Suudi Arabistan olacak. 18 Ocak’ta Riyad’da düzenlenecek olan ve dünya çapında ünlü isimlerin katılacağı Joy Awards törenine katılarak etkinliğe renk katacak.

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