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Hande Erçel ve Kaan Yıldırım cephesinde bomba gelişme!

Kısa süreli aşk yaşayan, ilişki bittikten sonra ise ‘sadece arkadaşız’ diyen Hande Erçel, Kaan Yıldırım takipleşmeyi bıraktı. İkili sosyal medya hesaplarından birbirini sildi.

Hande Erçel ve Kaan Yıldırım cephesinde bomba gelişme!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 03-08-2022 12:19

Güzel oyuncu Hande Erçel hem özel hayatıyla hem de kariyeriyle sık sık gündem oluyor. Kerem Bürsin'den ayrıldıktan sonra gönlünü oyuncu Kaan Yıldırım'a kaptırmıştı. İlişkilerini bir süre saklamak isteyen Hande Erçel ve Kaan Yıldırım'ın aşkı birlikte çıktıkları İngiltere tatilinde, belgelenmişti. Fakat çiftin ilişkileri kısa sürmüştü. Ayrılık iddiaları sonrası Hande Erçel,  "Kaan hep arkadaşımdı, arkadaşım kalacak" diyerek ayrılık haberlerini doğrulamıştı.

FLAŞ GELİŞME

Kısa süreli aşk yaşayan, ilişki bittikten sonra ise 'Sadece arkadaşız' diyen Hande Erçel, Kaan Yıldırım takipleşmeyi bıraktı. İkili sosyal medya hesaplarından birbirini sildi.

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