Hande Erçel ve Hakan Sabancı’nın Mısır aşkı

Bir süredir aşklarıyla magazin gündeminden düşmeyen Hande Erçel ve Hakan Sabancı, tatil rotalarına bir yenisini daha ekledi. Sık sık birlikte seyahat eden çift, bu kez soluğu tarih ve kültürle dolu Mısır’da aldı.

Hande Erçel ve Hakan Sabancı’nın Mısır aşkı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 23-11-2024 12:13

Kahire’de Müze Ziyareti

Sosyal medyada paylaşımlarıyla hayranlarını adeta tatillerine ortak eden Hande Erçel, Mısır tatilinden de kareler paylaşmayı ihmal etmedi. Ünlü oyuncu, Kahire’deki bir müzeyi ziyaret ederken çektiği fotoğrafları takipçileriyle buluşturdu.

Sabancı Detayı Dikkat Çekti

Erçel’in paylaşımlarında en çok dikkat çeken detay, sevgilisi Hakan Sabancı’nın da fotoğraflarda yer alması oldu. Çiftin keyifli anları, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Aşkları Hız Kesmeden Devam Ediyor

Tatilleriyle sık sık gündeme gelen ünlü çift, bu seyahatle ilişkilerinin ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha gösterdi. Mısır’ın tarihi dokusu ve eşsiz atmosferinde romantik anlar yaşayan Hande Erçel ve Hakan Sabancı, hayranlarından olumlu yorumlar aldı.

Erçel ve Sabancı’nın bir sonraki tatil rotası şimdiden merak konusu oldu.

Benzer Haberler
Serdar Ortaç’tan duygusal paylaşım: Serdar Ortaç’tan duygusal paylaşım: "Başımdan hiç bela eksik olmadı"
Pelin Akil'den 'Yalı Çapkını' ekibine duygusal veda Pelin Akil'den 'Yalı Çapkını' ekibine duygusal veda
Danla Bilic, Youtube'u neden bıraktığını açıkladı Danla Bilic, Youtube'u neden bıraktığını açıkladı
Demet Akalın'ın karın kaslarıyla olay oldu! Demet Akalın'ın karın kaslarıyla olay oldu!
Mauro Icardi, Greeicy Rendon ile poz verdi, Wanda Nara kriz çıkardı! Mauro Icardi, Greeicy Rendon ile poz verdi, Wanda Nara kriz çıkardı!
“Kara Ağaç Destanı” sevenlerine kötü haber! “Kara Ağaç Destanı” sevenlerine kötü haber!
ÇOK OKUNANLAR
Esra Bilgiç’in Doha paylaşımlarına beğeni yağmuru
  • 18-11-2024 20:07

Esra Bilgiç’in Doha paylaşımlarına beğeni yağmuru

İlker Ayrık’tan “Ben Bilmem Eşim Bilir” itirafı: “Milyonluk ceza aldık”
  • 18-11-2024 16:56

İlker Ayrık’tan “Ben Bilmem Eşim Bilir” itirafı: “Milyonluk ceza aldık”

Özcan Deniz’den Mert Yazıcıoğlu ile nostaljik paylaşım!
  • 21-11-2024 11:55

Özcan Deniz’den Mert Yazıcıoğlu ile nostaljik paylaşım!

Neslihan Yeldan 15 Farklı Kadın Karakteri ile Tiyatro Sahnesinde
  • 19-11-2024 07:59

Neslihan Yeldan 15 Farklı Kadın Karakteri ile Tiyatro Sahnesinde

“Kara Ağaç Destanı” sevenlerine kötü haber!
  • 22-11-2024 15:02

“Kara Ağaç Destanı” sevenlerine kötü haber!