Hande Erçel ve Hakan Sabancı’nın Mısır aşkı

Kahire’de Müze Ziyareti

Sosyal medyada paylaşımlarıyla hayranlarını adeta tatillerine ortak eden Hande Erçel, Mısır tatilinden de kareler paylaşmayı ihmal etmedi. Ünlü oyuncu, Kahire’deki bir müzeyi ziyaret ederken çektiği fotoğrafları takipçileriyle buluşturdu.

Sabancı Detayı Dikkat Çekti

Erçel’in paylaşımlarında en çok dikkat çeken detay, sevgilisi Hakan Sabancı’nın da fotoğraflarda yer alması oldu. Çiftin keyifli anları, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Aşkları Hız Kesmeden Devam Ediyor

Tatilleriyle sık sık gündeme gelen ünlü çift, bu seyahatle ilişkilerinin ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha gösterdi. Mısır’ın tarihi dokusu ve eşsiz atmosferinde romantik anlar yaşayan Hande Erçel ve Hakan Sabancı, hayranlarından olumlu yorumlar aldı.

Erçel ve Sabancı’nın bir sonraki tatil rotası şimdiden merak konusu oldu.