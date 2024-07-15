Hande Erçel ve Hakan Sabancı, Wimbledon Finalinde

Ünlü oyuncu Hande Erçel ve sevgilisi Hakan Sabancı, Londra'da gerçekleştirilen Wimbledon Tenis Turnuvası'nın tek erkekler finalinde Novak Djokovic ile Carlos Alcaraz arasındaki heyecan dolu maçı tribünden izledi.

Sık sık yurt dışına çıkan çift, bu kez rotalarını Londra'ya çevirdi. İlişkilerini artık sosyal medyada da paylaşan Hande Erçel ve Hakan Sabancı, maç başlamadan önce birlikte objektif karşısında poz verdiler. Çift, bu anları takipçileriyle de paylaştı.

Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın, Wimbledon'daki bu keyifli anları, hem hayranları hem de tenis tutkunları tarafından büyük ilgi gördü.