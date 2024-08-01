Hande Erçel ve Barış Arduç'un merakla beklenen filmi "Rüzgara Bırak"ın çekimleri tamamlandı

Başrollerini Hande Erçel ve Barış Arduç’un paylaştığı "Rüzgara Bırak" filminin Çeşme ve Alaçatı’da gerçekleşen çekimleri tamamlandı. İkili, merakla beklenen filmleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Hande Erçel ve Barış Arduç'un merakla beklenen filmi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 01-08-2024 14:12

Barış Arduç, filmde Çeşme’de yaşayan ve sörf hocalığı yapan 'Ege' karakterini canlandırıyor. İlk kez kamera karşısına geçtiği partneri Hande Erçel ile iyi bir uyum yakaladıklarını belirten Arduç, “Eşsiz bir coğrafyada yaz mevsiminin insanda yarattığı tüm pozitif duyguları barındıran, izleyicisinde hoş duygular uyandıracağını umduğumuz bir film oldu. Sabırsızlıkla izleyicisiyle kavuşmasını bekliyoruz.” dedi.

Hande Erçel ise şehirli ve kariyer sahibi 'Aslı' karakterine hayat veriyor. Senaryosunu okuduğunda hikayenin büyüsüne kapıldığını söyleyen Erçel, “Harika bir ekiple, her günü ayrı bir keyifle geçen çekimlerimizi tamamladık. Bizim çekerken hissettiğimiz heyecan ve mutluluğun katlanarak izleyiciye de geçmesini umuyorum.” şeklinde konuştu.

"Rüzgara Bırak" filminin, hem oyuncuların performansları hem de çekimlerin yapıldığı büyüleyici mekanlar sayesinde izleyicilere unutulmaz anlar yaşatması bekleniyor.

Benzer Haberler
Emeklilere Büyük Destek: SGK ve 13 Banka Ortaklığıyla Özel İndirimler ve Kampanyalar Duyuruldu! Emeklilere Büyük Destek: SGK ve 13 Banka Ortaklığıyla Özel İndirimler ve Kampanyalar Duyuruldu!
Mehmed Fetihlerin Sultanı dizisinde beklenmedik değişiklik! Mehmed Fetihlerin Sultanı dizisinde beklenmedik değişiklik!
Akşam Haberi Geldi: Maaş Alan Emeklilere 100.000 TL'ye Kadar BORÇLARI Silmesi İçin PARA Verilecek! Akşam Haberi Geldi: Maaş Alan Emeklilere 100.000 TL'ye Kadar BORÇLARI Silmesi İçin PARA Verilecek!
2 ve 5 Ağustos arasında EMEKLİ olanlara devlet destekli 13000 TL ödeme olacağı kararı verildi! Maaş alanlara müjde! 2 ve 5 Ağustos arasında EMEKLİ olanlara devlet destekli 13000 TL ödeme olacağı kararı verildi! Maaş alanlara müjde!
"Bambaşka Biri", Seul Uluslararası Drama Ödülleri’nde aday gösterildi!
Halit Ergenç'ten yeni anlaşma! Efsane ismin babasını canlandıracak! Halit Ergenç'ten yeni anlaşma! Efsane ismin babasını canlandıracak!
ÇOK OKUNANLAR
Demet Özdemir’in havuz pozları sosyal medyayı salladı
  • 01-08-2024 09:06

Demet Özdemir’in havuz pozları sosyal medyayı salladı

Aleyna Tilki’den Filenin Sultanları’na Özel Marş:
  • 30-07-2024 19:26

Aleyna Tilki’den Filenin Sultanları’na Özel Marş: "Sultanım"

Çocuklu tatil! Hazal Kaya kızını denize alıştırdı!
  • 01-08-2024 09:36

Çocuklu tatil! Hazal Kaya kızını denize alıştırdı!

Ebru Gündeş boşanıyor mu? Çıkan haberlere ne yanıt verdi?
  • 27-07-2024 10:35

Ebru Gündeş boşanıyor mu? Çıkan haberlere ne yanıt verdi?

Yalı Çapkını'nın yeni sezonunda flaş değişiklik!
  • 27-07-2024 11:33

Yalı Çapkını'nın yeni sezonunda flaş değişiklik!