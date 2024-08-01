Hande Erçel ve Barış Arduç'un merakla beklenen filmi "Rüzgara Bırak"ın çekimleri tamamlandı

Barış Arduç, filmde Çeşme’de yaşayan ve sörf hocalığı yapan 'Ege' karakterini canlandırıyor. İlk kez kamera karşısına geçtiği partneri Hande Erçel ile iyi bir uyum yakaladıklarını belirten Arduç, “Eşsiz bir coğrafyada yaz mevsiminin insanda yarattığı tüm pozitif duyguları barındıran, izleyicisinde hoş duygular uyandıracağını umduğumuz bir film oldu. Sabırsızlıkla izleyicisiyle kavuşmasını bekliyoruz.” dedi.

Hande Erçel ise şehirli ve kariyer sahibi 'Aslı' karakterine hayat veriyor. Senaryosunu okuduğunda hikayenin büyüsüne kapıldığını söyleyen Erçel, “Harika bir ekiple, her günü ayrı bir keyifle geçen çekimlerimizi tamamladık. Bizim çekerken hissettiğimiz heyecan ve mutluluğun katlanarak izleyiciye de geçmesini umuyorum.” şeklinde konuştu.

"Rüzgara Bırak" filminin, hem oyuncuların performansları hem de çekimlerin yapıldığı büyüleyici mekanlar sayesinde izleyicilere unutulmaz anlar yaşatması bekleniyor.