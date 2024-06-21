Hande Erçel ve Barış Arduç’lu “Rüzgara Bırak”a iki yeni isim daha katılıyor

Merakla beklenen “Rüzgara Bırak” filmi, ünlü oyuncular Hande Erçel ve Barış Arduç’u bir araya getiriyor. Filmin çekimleri bu cumartesi başlayacak.

Engin Erden’in yöneteceği ve Ceylan Naz’ın kaleme aldığı filmin ilk çekimleri İstanbul’da gerçekleştirilecek. Çarşamba gününe kadar İstanbul sahnelerinin çekilmesi planlanan film, daha sonra Çeşme’de devam edecek. Temmuz sonuna kadar tamamlanması beklenen filmin setinde heyecan dorukta.

Filmin oyuncu kadrosu da dikkat çekiyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Barış Aytaç, Gözde Mutluer, Ahmet Saraçoğlu, Tuğrul Tülek, Serhat Nalbantoğlu, Şebnem Sönmez ve Olimpia Ahenk gibi önemli isimlerin yer aldığı projede, genç yetenek Ezgi Bahar Karaaslan, Aslı’nın asistanı “Elçin Günay” karakterini canlandıracak.

Müzisyen kimliğiyle de tanınan Deniz Balkanlı, filmde “Gamze” rolüyle izleyici karşısına çıkacak. Daha önce “Şahsiyet” dizisinde ve Serenay Sarıkaya ile birlikte bir banka reklamında yer alan Balkanlı, “Rüzgara Bırak”ta DJ’lik yapan Yaman’ın (Barış Arduç) Çeşme’deki arkadaş grubundan bir karakteri canlandıracak.

“Rüzgara Bırak” filmi, güçlü kadrosu ve merak uyandıran senaryosuyla sinemaseverlerin ilgisini çekmeye aday. Filmin setinden gelecek haberler ve çekim sürecine dair detaylar, şimdiden büyük bir heyecanla bekleniyor.