Hande Erçel ve Barış Arduç dünya devleriyle bir araya gelecek.

Ünlü oyuncular Hande Erçel ve Barış Arduç, ocak ayında hem Avrupa’da hem de Orta Doğu’da önemli etkinliklere katılarak hayranlarıyla buluşacak. İkili, geçen yaz başrol oynadıkları “Rüzgârı Bırak” filminin Berlin galasından sonra, Riyad’da düzenlenecek Joy Awards töreninde dünya devleriyle bir araya gelecek.

Berlin’de Büyük İlgi

7 Ocak’ta, Berlin’in ünlü Cineplex Alhambra Sineması’nda gerçekleşecek olan “Rüzgârı Bırak” galası için biletler satışa çıkar çıkmaz tükendi. Yoğun talep üzerine organizasyon, ikinci bir salon ekledi. Film, “Sen plan yaparsın ama aşkın başka planları vardır” sloganıyla 9 Ocak’ta Avrupa ve Azerbaycan’da sinemaseverlerle buluşacak.

Joy Awards’da Dünya Yıldızlarıyla

18 Ocak’ta Riyad’da düzenlenecek olan ve Orta Doğu’nun en büyük ödül töreni kabul edilen Joy Awards, Hande Erçel ve Barış Arduç’un katılımıyla daha da heyecan verici bir hale geliyor. Törende sinema, dizi, müzik ve spor dallarında toplamda 19 ödül dağıtılacak. Etkinlik, MBC’nin televizyon kanallarında ve Shahid platformunda yayınlanacak.

Yoğun Set Programı

Öte yandan, Kapadokya’da çekimleri tamamlanan Disney Plus’ın yeni dizisi “Aşkı Hatırla” için Hande Erçel ve Barış Arduç, İstanbul’da set çalışmalarına başladı. Çiftin Berlin ve Riyad arasındaki bu yoğun programı, hayranlarını heyecanlandırmaya devam ediyor.

Hande Erçel ve Barış Arduç, uluslararası arenada Türkiye’yi başarıyla temsil ederek kariyerlerinde yeni bir sayfa açıyor. Ocak ayı, yıldız oyuncular için hem yoğun hem de unutulmaz geçecek gibi görünüyor!