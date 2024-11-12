Hande Erçel tarzıyla büyüledi!

Bir ödül töreninde görüntülenen Hande Erçel tarzıyla dikkat çekti.

Hande Erçel tarzıyla büyüledi!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 12-11-2024 12:37

Son zamanlarda Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen ünlü oyuncu Hande Erçel, ‘Harper’s Bazaar Women of the Year 2024’ töreninde “Yılın Dijital Yıldızı” ödülüne layık görüldü. Film, televizyon, kültür ve sanat dünyasının başarılı kadınlarının ödüllendirildiği gecede Erçel, hem ödülü hem de yaptığı içten konuşmasıyla dikkatleri üzerine çekti.

Erçel, ödül aldığı sırada yaptığı konuşmada “Aslında pek konuşmayı seven biri değilim, artık bu anlaşılmıştır sanırım. Hakkımda söylenen bu kadar şeye rağmen, önüme konulan engellere rağmen bana ödül veriyor olmanız, bu cesareti sergilemeniz çok özel, çok gurur verici.” diyerek duygularını paylaştı.

Gecede siyah etek ve ceket takımı tercih eden Erçel, kombinini zarif eldiven ve şık takılarla tamamladı. Ünlü oyuncunun tarzı, sosyal medya kullanıcılarından “Çok zarif”, “Aşırı şık olmuş”, “Ne giyse yakışıyor” gibi yorumlarla büyük beğeni topladı. İki yıldır Hakan Sabancı ile aşk yaşayan Hande Erçel, özel hayatı ve başarılarıyla gündemde kalmaya devam ediyor.

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