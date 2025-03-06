Hande Erçel Paris Moda Haftası’nda ilgi odağı oldu

Ünlü oyuncu Hande Erçel, dünyaca ünlü modacı Olivier Rousteing'in özel davetiyle Paris Moda Haftası’na katıldı. Siyah deri elbisesi ve zarif tarzıyla büyük beğeni toplayan Erçel, kırmızı halıda verdiği pozlarla sosyal medyada gündem oldu.

Başarılı oyuncu, moda dünyasının önemli isimleriyle bir araya geldiği etkinlikte basının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Özellikle Olivier Rousteing ile verdiği pozlar, moda tutkunlarının dikkatini çekti. Geceye damga vuran Hande Erçel, şıklığı ve doğal güzelliğiyle bir kez daha adından söz ettirmeyi başardı.

Hande Erçel’in Paris Moda Haftası’ndan paylaştığı kareler, sosyal medyada kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Geçtiğimiz haftalarda Riyad'da düzenlenen Joy Awards ve Milano Moda Haftası’nda da boy gösteren güzel oyuncu, moda dünyasında kendine sağlam bir yer edinmeye devam ediyor.

Özel hayatıyla da gündemde olan Erçel, iş insanı Hakan Sabancı ile mutlu birlikteliğini sürdürüyor. Paris’teki davetten sonra yeni paylaşımlar yapması beklenen güzel oyuncu, kariyerinde olduğu kadar stil seçimleriyle de hayranlarından tam not aldı.