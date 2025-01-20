Hande Erçel güzelliği ve şıklığıyla geceye damga vurdu: Görenler dönüp bir daha baktı!

Joy Awards'a katılan Hande Erçel’in büyüleyici tarzı, sosyal medyada da gündem oldu.

Hande Erçel güzelliği ve şıklığıyla geceye damga vurdu: Görenler dönüp bir daha baktı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 20-01-2025 11:21

18 Ocak gecesi Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenen ve bu yıl beşincisi gerçekleşen Joy Awards töreni, görkemli anlara sahne oldu. Hollywood yıldızlarından ünlü Türk isimlere kadar birçok kişinin katıldığı etkinlikte Hande Erçel, zarafetiyle gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

Barış Arduç ile başrollerini paylaştığı Rüzgara Bırak filminin vizyon tarihini heyecanla bekleyen Erçel, kırmızı halıya damga vuran bir tercih yaptı. Ünlü tasarımcı Zuhair Murad’ın 2015 Haute Couture koleksiyonundan derin V yakalı ve balo tipi elbisesiyle göz kamaştırdı. Şıklığını doğal dalgalı saçları ve minimal mücevherlerle tamamlayan oyuncu, hayranlarından ve moda otoritelerinden tam not aldı.

Hande Erçel’in büyüleyici tarzı, sosyal medyada da gündem oldu. “Kırmızı halıda peri masalı gibi” ve “Zuhair Murad’a hayat veren kadın” gibi yorumlarla hayranlar, oyuncuya olan beğenilerini dile getirdi.

Joy Awards 2025 töreninde Türk ünlülerin gösterdiği başarı ve şıklık, uluslararası arenada da dikkat çekerken, Hande Erçel’in bu unutulmaz gecede sergilediği zarafet hafızalardan uzun süre silinmeyecek gibi görünüyor.

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