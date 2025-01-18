Hande Erçel, ablası Gamze Erçel'in doğum gününü kutladı

Sosyal medya hesabında ablasıyla olan samimi anılarını takipçileriyle paylaşan Hande Erçel, "Gördüğüm en güzel ve en güçlü kadının, ablamın doğum günü. Yaramazlığımızın bitmediği yaşlarımız olsun! Sensiz olamazdım gök'yüzüm" diyerek duygusal bir mesaj paylaştı.

Ablasıyla birçok fotoğraf karesini paylaşan ünlü oyuncu, kardeşinin kendisindeki özel yerini bir kez daha vurguladı. Hande ve Gamze Erçel arasındaki bir yaş farkı, ikilinin samimi ilişkisini pekiştiren bir detay olarak dikkat çekti.

Hande Erçel'in, geçtiğimiz dönemde Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla sıkça magazin gündeminde yer almasının ardından, ablasına verdiği bu özel değerin de dikkat çekici olduğu söyleniyor.