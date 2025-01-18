Hande Erçel, ablası Gamze Erçel'in doğum gününü kutladı

Son dönemin en gözde isimlerinden biri olan Hande Erçel, sosyal medyada pek fazla aktif olmasa da, ablası Gamze Erçel'in doğum gününü kutlamak için Instagram'dan peş peşe paylaşımlar yaptı.

Hande Erçel, ablası Gamze Erçel'in doğum gününü kutladı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 18-01-2025 19:11

Sosyal medya hesabında ablasıyla olan samimi anılarını takipçileriyle paylaşan Hande Erçel, "Gördüğüm en güzel ve en güçlü kadının, ablamın doğum günü. Yaramazlığımızın bitmediği yaşlarımız olsun! Sensiz olamazdım gök'yüzüm" diyerek duygusal bir mesaj paylaştı.

Ablasıyla birçok fotoğraf karesini paylaşan ünlü oyuncu, kardeşinin kendisindeki özel yerini bir kez daha vurguladı. Hande ve Gamze Erçel arasındaki bir yaş farkı, ikilinin samimi ilişkisini pekiştiren bir detay olarak dikkat çekti.

Hande Erçel'in, geçtiğimiz dönemde Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla sıkça magazin gündeminde yer almasının ardından, ablasına verdiği bu özel değerin de dikkat çekici olduğu söyleniyor.

Benzer Haberler
Nihal Candan'dan şok iddia: Nihal Candan'dan şok iddia: "Zengin sandığım kocam, fakir çıktı!"
Reza Zarrab, Miami'de evlendi! Düğün 3 gün 3 gecce sürdü... Reza Zarrab, Miami'de evlendi! Düğün 3 gün 3 gecce sürdü...
“Kuruluş Osman”da ayrılık rüzgarları: Vedası herkesi şaşırtacak! “Kuruluş Osman”da ayrılık rüzgarları: Vedası herkesi şaşırtacak!
Barış Arduç ve Hande Erçel Rusya yolcusu Barış Arduç ve Hande Erçel Rusya yolcusu
Survivor'dan elenen Barış Murat Yağcı'dan ilk mesaj Survivor'dan elenen Barış Murat Yağcı'dan ilk mesaj
Jose Mourinho'dan İstanbul Turu: Alışverişte Hayranlarına Büyük Jest! Jose Mourinho'dan İstanbul Turu: Alışverişte Hayranlarına Büyük Jest!
ÇOK OKUNANLAR
Justin Bieber 4 yıl sonra müziğe geri dönüyor!
  • 13-01-2025 17:29

Justin Bieber 4 yıl sonra müziğe geri dönüyor!

Sinan Damgacıoğlu “Japon Mutfağı İyi Niyet Elçisi” ünvanı alan ilk Türk Şef oldu
  • 15-01-2025 12:19

Sinan Damgacıoğlu “Japon Mutfağı İyi Niyet Elçisi” ünvanı alan ilk Türk Şef oldu

Deniz Baysal’lı “Bir Ruh Macerası” dizisine 4 yeni isim
  • 14-01-2025 13:31

Deniz Baysal’lı “Bir Ruh Macerası” dizisine 4 yeni isim

Hülya Avşar’dan oyuncular dünyasındaki tekelleşme iddialarına çarpıcı yorum
  • 15-01-2025 12:15

Hülya Avşar’dan oyuncular dünyasındaki tekelleşme iddialarına çarpıcı yorum

'Annem Ankara'dan duygusal tanıtım
  • 15-01-2025 20:01

'Annem Ankara'dan duygusal tanıtım