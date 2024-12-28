Hande Doğandemir, Alp Dağları'nda

Yaren Leylek, Daha İyi Bir Yarın ve Hatırladığım Ağaçlar gibi ses getiren projelerle adından söz ettiren Doğandemir, Alp Dağları'nın huzur dolu atmosferinde yılın yorgunluğunu atarak enerji topladı.

Cenevre'de doğayla baş başa bir tatil yapmayı tercih eden ünlü oyuncu, karlarla kaplı zirvelerde yürüyüş yaparak ve vadilerin büyüleyici güzelliklerini keşfederek kendine zaman ayırdı. Tatili boyunca sosyal medya hesabından paylaştığı doğal ve samimi kareler, hayranlarından büyük ilgi gördü.

Tatilinden bir kareye eklediği notta Doğandemir, “Doğanın gücünü bir kez daha hissettim. Ruhumu dinlendirdim ve yenilendim. 2025 yılı için hedeflerime sıkı sıkıya bağlı ve güçlü hissediyorum” ifadelerini kullandı.

Hayranları, oyuncunun bu doğal ve dingin tatille yeni projeler için enerji topladığına inanıyor. Hande Doğandemir’in 2025’te hangi projelerle ekranlara döneceği şimdiden merak konusu!