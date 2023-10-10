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Hande Ataizi'den "Bihter" Filmi ve Farah Zeynep Abdullah Hakkında Açıklama

"Bihter" filminin setinde Farah Zeynep Abdullah ile yaşanan iddia edilen tartışma hakkında Hande Ataizi'den açıklama geldi. Ataizi, oluşturdukları filmin kalitesine vurgu yaparken, söylentilere pek yer vermedi.

Hande Ataizi'den
YAŞAM
Yayın Tarihi : 10-10-2023 20:14

 "Bihter" filminin setinde Farah Zeynep Abdullah ile yaşanan iddia edilen tartışma hakkında Hande Ataizi'den açıklama geldi. Ataizi, oluşturdukları filmin kalitesine vurgu yaparken, söylentilere pek yer vermedi.

Sette Farah Zeynep Abdullah ile yaşandığı iddia edilen tartışma hakkında Hande Ataizi'den yanıt geldi. Ataizi, "Herkes herkesi biliyor… Yorum yapacak bir şey bulamıyorum" şeklinde konuştu.

Ataizi ve Abdullah Arasındaki Durum

Yakın zamanda vizyona girecek olan Amazon Original yapımı "Bihter" filminin setinde, başrol oyuncusu Farah Zeynep Abdullah ile Hande Ataizi arasında bir tartışma yaşandığı söylentileri gündeme gelmişti. Bu iddialar karşısında Ataizi, Nişantaşı’nda bir röportajda şu ifadeleri kullandı:

"Oluşturduğumuz filmle gurur duyuyorum, yönetmenlerimizin muazzam bir iş ortaya koyduğunu düşünüyorum. Zaten oldukça profesyonel bir yapımla çalıştığımız için her şey yolunda gitti. Negatif söylemlere girmenin bir manası yok. Herkes birbirini tanıyor ve ne olup bittiğini biliyor... Sadece şunu söyleyebilirim; harika bir filmle karşınızdayız."

Hande Ataizi daha önce de Farah Zeynep Abdullah hakkında olumlu ifadeler kullanmıştı: "Farah'ı gerçekten çok takdir ediyorum. Belki iddialı gelebilir ama en beğendiğim oyunculardan biri kesinlikle Farah. Tanışalı çok olmadı ve arkadaşımız değiliz fakat onunla aynı sahnede olmaktan mutluluk duyarım."

"Bihter" Yakında Prime Video'da

Farah Zeynep Abdullah'ın Bihter karakterini canlandırdığı filmde, Boran Kuzum, Osman Sonant, Hande Ataizi, Helin Kandemir ve birçok yetenekli oyuncu kadrosuyla yer alıyor. Film, yönetmenliğini Mehmet Binay ve Caner Alper'in üstlendiği, senaryosunu Merve Göntem'in yazdığı bir yapım. Filmin yapımcılığını ise Timur Savcı ve Cemal Okan gerçekleştiriyor.

2023 yılının sonlarında Prime Video platformunda izleyiciyle buluşması beklenen film, şimdiden büyük bir merakla bekleniyor.

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